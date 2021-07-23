【騰訊700】與吉電股份達成協議 騰訊雲將以雲計算技術協助其數字化轉型

騰訊（00700）旗下的騰訊雲與吉電股份（深：000875）合作，共同建立綠色翕碳中心、智慧法務系統及數字風控系統開發等。騰訊全日跌2.4%，報531元，成交89.9億元。

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本次合作會利用騰訊雲於大數據、雲計算、人工智能等的技術及經驗，以支持吉電的數字化轉型的頂層設計，建立數據治理標準體系，落實智慧能源管理。

另外，本次合作是首個能源央企的完整數字化轉型項目，未來騰訊雲將持續輸出可複製的數字化解決方案。去年起，騰訊雲已經陸續發布綜能工場、能源認知大腦、企業電像和智慧加油站等智慧能源領域四大新品。

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