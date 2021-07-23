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【大行點睇】體育用品股集體跳水 國產品牌熱情減退？

股樓投資 21:03 2021/07/23

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東京奧運今晚終於揭幕，體育用品股齊齊表演高台跳水，瑞信更發表最新研究報告，預期踏入今年第三季度，內地本土體育品牌增長可能放緩，並對中資體育用品股看法調整至略為審慎，拖累體育用品股跌勢加劇，藍籌安踏體育（02020）由紀錄高位連跌6日，收報169.8元，跌4.6%，而李寧（02331）及特步國際（01368）分別跌8.3%及7%。

【大行點睇】滙豐下月初派中期成績表 花旗料第二季業績符市場預期【見下頁

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該行指，國產體育用品品牌的銷售優勢，於6、7月已經消失，因為對行業前景保持輕微審慎態度，並預期短綫股價乏善可陳，要等待第四季假期旺季及「雙11」才有更多催化劑。該行更指，從廣州地區分銷商反映，6月及7月外國及內地本土體育品牌的增長差距收窄，而廣州於6月受到新冠疫情反彈打擊，品牌增長持平與2019年同期相比持平，但7月以來已恢復到5%至8%的正增長。

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記者：郭秀慧

產品 經濟 李寧（02331） 安踏體育（02020） 特步國際（01368） 銷售 廣州 體育用品股 品牌 行業

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