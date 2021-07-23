【美股分析】解釋過去一年板塊輪動 美銀指股市已進入第四回合

今年美股表現波動，美銀全球投資策略師Michael Hartnett指過去八個月市場已經驗三個獨特階段。首先是由去年11月3日起點燃起的經濟重啟升浪，當時在美國總統大選及疫苗有效的消息下，股市及債市皆升，其時債券孳息曲綫陡峭，令美元走弱、周期股跑贏防守股。

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及至今年2月16日，在美國零售銷售急增下，商品價值上升，導致債息趨升，科技股其時大跌，而價值股則明顯跑贏增長股。第三個階段則被他命名為「增長見頂」，由6月16日起，聯儲局及中國釋出放寬政策的信號，令債券孳息曲綫趨平，債券表現跑贏股市及商品、美元走強，以防守股也跑贏周期股。

他認為現時已進入防守優質股的第二回合，他指這些股份具對冲政策及盈利見頂的風險，他建議在有較高疫苗接種率的歐美地區部署防守股，而在有望受惠疫苗接種率上升的市場部署周期股、及經濟重啟概念股。

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