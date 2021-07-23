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周末二手睇樓量微升1.2%　美聯︰一手帶動　二手交投繼續向好

股樓投資 20:31 2021/07/23

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市場氣氛持續向好，交投旺勢持續，據美聯物業分行統計，本周末（24日至25日）15個指標屋苑預約睇樓量錄得約568組，較上周末微升約1.2%，繼續處於500組以上活躍水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，多個新盤近月相繼登場，其中屯門新盤認購反應熱烈，加上天水圍亦有大型新盤部署出擊，搶去不少焦點，而何文田新盤開價「貼市」，料獲市場追捧；在一手帶動下，二手交投表現向好，不少用家於周末出動在二手市場尋寶，令睇樓活動持續活躍。由於樓價升勢持續，在疫情緩和下經濟逐步恢復，市場憧憬即將通關，不少用家加快入市步伐，預料樓價短期內有望突破歷史高位。

本月份一手推盤步伐略為放緩，凝聚購買力，故本周末港島區亦不乏準買家在二手市場尋寶，港島區4個指標屋苑的預約睇樓量按周輕微回升約3.1 %，錄約134組水平。代理指，儘管近期藍灣半島樓價回升，但相對港島其他大型屋苑仍算低水，故吸引一批用家追捧，本月迄今暫錄得約10宗買賣成交，而本周末該屋苑預約睇樓量靠穩，錄約15組水平。此外，由於本周末推售的全新盤只有屯門區樓盤推售，故區內二手睇樓活動輕微回升，不少準買家亦在區內尋寶，但隨著筍盤減少，故或影響成交量，並待購買力進一步凝聚及釋放。

延伸閱讀︰【置業故事】上車客專揀「企理靚裝」單位　800萬購將軍澳中心　可九成按揭【下一頁

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九龍區方面，7個指標屋苑周末預約睇樓量暫錄約154組，較上周末微減2.5%。代理指，外區全新盤本周末首度開售，加上多個貨尾新盤推出，搶去部分客戶購買力，惟仍有不少準買家睇好後市，密密睇樓尋覓心水靚盤，美孚新邨本周末預約睇樓量暫錄約43組，按周輕徵減少約4.4%。德福花園本月交投比上月有所減慢，屋苑本周末預約睇樓量暫錄約17組，按周減約5.6%。

新界區4個指標屋苑睇樓量錄約280組客，按周微升2.6%。區內代理表示，新界區周末將有屯門新盤開售，天水圍大型新盤部署推售，區內二手交投表現穩中向好，不乏上車客加快入市步伐，頻頻出動睇樓搵筍盤，嘉湖山莊本周末預約睇樓量錄約110組，較上周上升約4.8%。至於映灣園本周末預約睇樓量錄約85組，維持活躍水平。

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撰文 : 謝昕蕎

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