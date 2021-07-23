【美股焦點】中概教育股盤前重挫　新東方大跌65%、好未來跌58%

本周五（23日）網傳內地政府擬收緊校外教育機構監管，引發部分內地教育股急挫，新東方 (9901) 一度挫50%，最終收跌40.61%，創下史上最大單日跌幅，思考樂教育 (1769) 跌 28.53%，卓越教育集團 (3978) 跌 21.48%。

受消息拖累，美股中概教育股亦於盤前大跌，截至發文前，新東方 (EDU) 跌65%、好未來 (TAL) 跌58.6%、高途科技 (GOTU) 跌61.5%，網易有道 (DAO) 跌27.%。

根據內地網傳的文件「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」顯示，一旦相關政策出台，這些教育機構未來可能無法不得上市融資，且上市公司不得通過股票市場投資相關機構，亦不能進行閒逛收購活動，甚至禁止外資參與。

針對上述消息，彭博引述中國教育部發言人指相關政策仍在制定中，未有提供更多細節。

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编辑：李勝男