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【豪宅破頂】睇好租金回報　投資者斥2,768萬入市西貢慧園別墅　創屋苑歷史新高

股樓投資 20:17 2021/07/23

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市道暢旺，除用家紛紛入市自住，亦有不少投資者睇好樓市前景，買樓收租。中原地產陳沛堯表示，西貢南圍慧園有單號屋以破頂價沽出，買家為同區長線投資者，斥2,768萬購入單位。

上述洋房實用面積1,588平方呎，採三房套房間隔，擁車庫。據悉，買家見屋苑交通方便，洋房景觀開揚，而且收租回報高，議價數天，即拍板入市，單位連同租約以2,768萬元成交，創屋苑歷史新高，折合實用呎價17,431元。

慧園單號屋望景圖片

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據了解，洋房現時月租6萬元，買家暫可享2.6厘租金回報。代理指，洋房原業主則於2005年4月以1080萬元買入，現轉手賬面獲利1688萬元，單位16年間升值逾1.5倍。

延伸閱讀︰【置業故事】上車客專揀「企理靚裝」單位　800萬購將軍澳中心　可九成按揭【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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