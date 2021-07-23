【大行點睇】煤炭供需缺口料持續至2022年 高盛提高煤炭股目標價

高盛發表報告，調高該行覆蓋的內地煤炭股盈利預測。該行表示，在強勁需求、持續供應缺口及進口停滯下，國內煤炭市場供求失衡較預期緊張，預計情況在2021年至2022年均會持續，導致煤炭價格高於預期。

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不過，該行表示對煤炭前景的預期不變，預計2025年中國煤炭需求將收縮3%，在2030年收縮18%。高盛上調中煤能源 （01898） H股目標價，由2.3元升至3.8元，維持「沽售」評級；兗媒 （01171） H股目標價由6元增至7.4元，評級同為「沽售」；至於中國神華 （01088） 則維持「中性」評級，目標價由16元升至18.5元。

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