  • 31°C
香港時間 : 2021723日 (五) 20:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】煤炭供需缺口料持續至2022年 高盛提高煤炭股目標價

股樓投資 20:04 2021/07/23

分享：

高盛發表報告，調高該行覆蓋的內地煤炭股盈利預測。該行表示，在強勁需求、持續供應缺口及進口停滯下，國內煤炭市場供求失衡較預期緊張，預計情況在2021年至2022年均會持續，導致煤炭價格高於預期。

【延伸閱讀】名家論市：冠軍分析師張憶東 7月港股中期業績是亮點 精選10隻超預期新經濟股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

不過，該行表示對煤炭前景的預期不變，預計2025年中國煤炭需求將收縮3%，在2030年收縮18%。高盛上調中煤能源 （01898） H股目標價，由2.3元升至3.8元，維持「沽售」評級；兗媒 （01171） H股目標價由6元增至7.4元，評級同為「沽售」；至於中國神華 （01088） 則維持「中性」評級，目標價由16元升至18.5元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

H股 中國 煤炭股 港股 兗州煤業（01171） 中煤能源（01898） 中國神華（01088）

上一篇文章

【豪宅破頂】睇好租金回報　投資者斥2,768萬入市西貢慧園別墅　創屋苑歷史新高

下一篇文章

【東京奧運】東京奧運如期揭幕　僅不足千人出席開幕典禮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人
【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人
【職場熱話】先敬羅衣後敬人 佩戴電子手錶被取笑　網民：首富都是戴精工錶
【職場熱話】先敬羅衣後敬人 佩戴電子手錶被取笑　網民：首富都是戴精工錶
【疫苗抽獎】宏利公積金推疫苗接種大抽獎 送出超過850萬紅利單位回贈 頭獎價值高達85萬元
【疫苗抽獎】宏利公積金推疫苗接種大抽獎 送出超過850萬紅利單位回贈 頭獎價值高達85萬元
【公屋裝修】40萬將300呎公屋變身外國木屋 一家三口各擁自己天地 一個設計解決客廳採光問題
【公屋裝修】40萬將300呎公屋變身外國木屋 一家三口各擁自己天地 一個設計解決客廳採光問題
【職場熱話】晚上在家工作發現同事都在線上 一起為公司「賣命」 網民：香港人每個都是這樣
【職場熱話】晚上在家工作發現同事都在線上 一起為公司「賣命」 網民：香港人每個都是這樣
【疫苗抽獎】中信股份推總值149萬禮品抽獎 頭獎39萬日產七人車
【疫苗抽獎】中信股份推總值149萬禮品抽獎 頭獎39萬日產七人車