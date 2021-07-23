▲ 【MIRROR】想要姜濤Jer柳應廷拉闊音樂會門票？ 買$3200國泰航空飛機模型禮盒套裝（附詳情）

男團組合MIRROR人氣爆燈，有MIRROR的場合都吸引大批粉絲。MIRROR兩位成員姜濤及Jer柳應廷將會聯同兩位歌手林家謙及Tyson Yoshi，在拉闊音樂會大展歌喉。想得到珍貴的拉闊音樂會門票，國泰航空 （00293） 可以幫到你。國泰航空於社交平台表示，下周二（27日）中午12時起，於國泰網上購物平台以全數現金3200元預購「75週年珍藏版飛機模型禮盒套裝」一件，即可獲贈《天然養生靈芝 呈獻拉闊音樂會 風火雷電 林家謙 x 姜濤 x 柳應廷 x Tyson Yoshi GOGOX 速遞廣東歌》門票一張。數量有限，送完即止。

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產品需以現金（即信用卡）全額付款方可獲贈門票，以里數或「里數加現金」組合付款之訂單將不會獲贈門票。每個會員帳戶最多可獲門票兩張，音樂會門票將於2021年9月17日或之前以快遞形式送出。

國泰指，「75週年珍藏版飛機模型禮盒套裝」内有7款以 1：500比例製作的模型，每一型號均在航空歷史上富有劃時代意義。

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編輯：袁諾曦