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【MIRROR】想要姜濤Jer柳應廷拉闊音樂會門票？　買$3200國泰航空飛機模型禮盒套裝（附詳情）

Hot Talk 19:48 2021/07/23

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【MIRROR】想要姜濤Jer柳應廷拉闊音樂會門票？　買$3200國泰航空飛機模型禮盒套裝（附詳情）

男團組合MIRROR人氣爆燈，有MIRROR的場合都吸引大批粉絲。MIRROR兩位成員姜濤及Jer柳應廷將會聯同兩位歌手林家謙及Tyson Yoshi，在拉闊音樂會大展歌喉。想得到珍貴的拉闊音樂會門票，國泰航空 （00293） 可以幫到你。國泰航空於社交平台表示，下周二（27日）中午12時起，於國泰網上購物平台以全數現金3200元預購「75週年珍藏版飛機模型禮盒套裝」一件，即可獲贈《天然養生靈芝 呈獻拉闊音樂會 風火雷電 林家謙 x 姜濤 x 柳應廷 x Tyson Yoshi GOGOX 速遞廣東歌》門票一張。數量有限，送完即止。

【按此】進入預購網址

產品需以現金（即信用卡）全額付款方可獲贈門票，以里數或「里數加現金」組合付款之訂單將不會獲贈門票。每個會員帳戶最多可獲門票兩張，音樂會門票將於2021年9月17日或之前以快遞形式送出。

國泰指，「75週年珍藏版飛機模型禮盒套裝」内有7款以 1：500比例製作的模型，每一型號均在航空歷史上富有劃時代意義。

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【國泰293】香港快運HKExpress 8月開辦台北、高雄航線　初期僅營運單程往台航班

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦

港股 國泰航空 柳應廷 Mirror 國泰航空（00293）

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