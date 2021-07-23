【筍盤推介】2房放盤裝修企理間隔好實用 呎價唔使1萬蚊 區內低水上車之選

樓市持續暢旺，市場低水筍盤渴市。是次介紹的筍盤單位位於屯門居屋屋苑兆山苑，是區內的上車之選，呎價低於1萬元也有選擇。



位於屯門湖山路2至26號的兆山苑，是區內居屋屋苑，物業於1983年至1984年入伙，樓齡37年至38年。屋苑設有12座，並提供1,872伙，主攻上車兩房單位，單位也一律不設窗台，實用率高。兆山苑最大特色是環境寧靜，周遭種植了很多花草樹木。屋苑毗鄰賽馬會蝴蝶灣體育館及湖山遊樂場，場內設有籃球場及足球場，附近也有蝴蝶邨商場、啟豐商場及海趣坊，購物十分方便。

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這次介紹的放盤位於兆山苑L座高層3室，實用面積546平方呎，叫價535萬元（自由市場價），每呎叫價9,799元。單位的最大優點是間隔實用，而且裝修企理。

以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 屯門兆山苑L座高層3室（物業編號：AN220207） 間隔： 2房 實用面積： 546平方呎 叫價： 535萬元(自由市場價） 賣點： 內籠寬敞

企理裝修

呎價低於1萬元的低水之選

屋苑環境寧靜

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/36Zqz1j

註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍