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【職場熱話】畢業生對公司福利一無所知 「年假10日合唔合格？」 引來網民分享超筍福利

理財智慧 08:00 2021/07/24

分享：

大部分打工仔找工作，除了看薪水高不高、可不可以準時收工和工作辛不辛苦外，最重要的一點是公司福利多不多，近日有一名剛大學畢業又從未打工的網民以「一份工作要多少福利先覺得是基本？甚至覺得是很好？」為題，問網民在香港有雙糧和花紅是不是很基本，年休假(AL) 十天又合不合格。

接圖了解更多，樓主疑問：

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【樓市熱話】家人計劃買租置屋 遭公屋父極力反對 恐失政府福利 網民：自住物業都有生果金    【下一頁】 

此貼文一出，引來很多網民回應，有網民分享類似經驗，包括：不用交稅、年休假多數是十五天起，最多是二十五天、利用公司的醫療卡去看醫生，病假紙不用給、每月有兩至三天帶薪病假，和公司每兩至三年可以要求，換新iPhone、iPad、AirPods，連全球無限上網電話計劃等。

 

網民分享福利：

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    +5

 

另外，樓主還問：「最近面試了一間醫療集團覺得很好，他說每年有十二次免費去他們的診所看病，家人去都可以，這樣算不算很好？」有人回答：「每間醫療集團都有這樣優惠，一般看醫生不用帶錢是基本的。」

 

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責任編輯：陳頌潔

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