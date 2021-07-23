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【恒大3333】滙豐等停接恒大樓花按揭申請　金管局：需顧及客戶需要

股市 19:34 2021/07/23

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【恒大3333】滙豐等停接恒大樓花按揭申請　金管局：需顧及客戶需要

中國恒大 （03333） 近日多次傳出不利消息，包括HSBC滙豐等個別銀行暫停接受恒大樓花按揭申請。金管局副總裁阮國恒表示，不便評論個別事件，但重申業界在控制風險過程中，必須顧及客戶需要。阮國恒指，平日與業界有很多溝通，不便就個別銀行做法置評。他續指，銀行的商業決定主要是衡量風險，但在處理風險過程中，必須顧及客戶需要，特別是住宅按揭的貸款年期較長，相信業界會公平地處理。

就近日樓市交投活躍有升溫跡象，阮國恒指，不評論樓市走勢但留意到交投增加，當局將會持續監察。

滙豐及中銀傳重新考慮停批恒大樓花按揭決定【下一頁】

今日市傳有大型銀行上調細價樓按揭息率，銀行公會主席施穎茵回應時指，銀行調整按揭息率主要出於商業決定，包括風險評估、營運環境以及資金成本，但以目前低息環境仍然相信整體按揭息率相差不大。

香港首5個月信貸增長3%。阮國恒指，考慮到海外疫情仍然反覆，形容本地信貸仍然錄得增長已經不錯。他又透露，正密切關注銀行信貸質素，初步數據顯示第二季信貸質素續有輕微改善。未來，將會繼續與業界及工商界就「還息不還本」計劃到期後的處理方式商議。

金管局指過半高風險銀行員工已打針，詳見【下一頁】

理財通仍進行內部測試

跨境理財通方面，阮國恒指最終須等待內地監管機構公布正式開通日期，但目前南下客戶的開戶細則已經明確，香港業界目前主要正進行內部測試、及測試跨境資金流動的流程，形容業界「好努力做準備功夫」。

相關文章：【恒大3333】瀋陽支持國企增持盛京銀行　恒大或失控制權、鄭裕彤家族等香港富豪持股

相關文章：【理財通】中銀：理財通掀商機、規模年逾54億元　估初期30萬客參與

 

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記者：趙穎妍

港股 恒大 香港金融管理局 中國恒大（03333） 滙豐控股（00005） 傳統經濟股

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