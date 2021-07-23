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【打疫苗有獎抽】戲院商會推「全年睇戲套票」大抽獎 送5套365張電影禮券 價值約5萬元

理財智慧 19:13 2021/07/23

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不少企業和機構都推出疫苗大抽獎，以鼓勵市民接種。香港戲院商會今日(23日)公布，將送出5套「全年睇戲套票」作抽獎獎品，每一套包括365張電影禮券，並可在全港任何一間戲院兌換一張2D正價戲票。

參加者需在9月30日或之前在本港完成接種兩劑新冠疫苗，或曾感染新冠肺炎人士接種一劑新冠疫苗，並持有香港身分證。

香港戲院商會表示，是次抽獎希望鼓勵市民接種疫苗。得獎者有五名，而每位得獎者可獲365張電影禮券於指定日子使用，每套價值約為50000元。商會又表示，在全港戲院及片商的支持下，得獎者可以於全港任何一間戲院憑劵兌換一張2D正價戲票，而相關的抽獎詳情、條款及細則稍後將會公布。

【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎第二輪抽獎結果出爐　下周一起開始領獎 【下一頁

【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元 【下一頁

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責任編輯：羅浩濂

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