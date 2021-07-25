【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】卡通造型的「乒乓菊」超可愛 大人小朋友見到就心心眼

乒乓菊是菊科、菊屬的一種，拉丁名為Dendranthema morifoliumcv 'pompon'。乒乓菊是有黃、綠、白、紅四種顏色，常作為鮮切花使用，原產自日本。乒乓菊造型討巧、可愛，而且保鮮時期較長。由於圓形的乒乓菊象徵著“團圓美滿”，而愛情需要甜蜜,更貴在圓融，「乒乓菊」花語是圓滿長久的愛情

卡通造型的「乒乓菊」小朋友同女生都好喜愛，可愛又浪漫的造型讓所以女生一秒心動

「乒乓菊」又叫「桌球菊」，這款圓滾滾可愛造型的菊花原產自日本，卻在韓國大受歡迎，常見有黃、粉紅、白等顏色，不少花店也愛用「乒乓菊」創作出一束束別緻可愛的花束！

今次Flora Rabbit 就介紹白色乒乓菊既造型，可以造出Q版獨角獸，又可以造出兔兔，仲可以做Q版畢業禮花束!

Q版獨角獸

選用漸變色保鮮花乒乓菊，係Q版獨角獸加上粉紅的滿天星，萌爆造型超可愛! 小朋友同女生都收到定必愛不釋手！

Q版小兔兔

係乒乓菊加上兔尾草同眼晴，配上繡球花，整束花洋溢著溫馨氣氛

早前Flora Rabbit 就同YF by Youre invited 就做左過Q版小兔兔非常cute!

畢業花束

係乒乓菊加上四方帽和可愛表情就可以成為畢業花束也很常見，加上繡球花，YF by Youre invited呢款畢業花束非常大方得體，捧著畢業禮花束大合照輕鬆成為矚目焦點！ (圖片由YF by Youre invited提供)

圖片說明1: Q版獨角獸乒乓菊花束萌爆造型超可愛

圖片說明2: Q版小兔兔非常cute! 小朋友同女生都收到定必愛不釋手！

圖片說明3: 係乒乓菊加上四方帽和可愛表情就可以成為畢業禮花束(圖片由YF by Youre invited提供)

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作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介： 愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！ Facebook: Flora Rabbit Email: florarabbit1@gmail.com Whatapps: 9139 9126

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