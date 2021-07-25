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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】卡通造型的「乒乓菊」超可愛 大人小朋友見到就心心眼

名人薈萃 08:27 2021/07/25

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乒乓菊是菊科、菊屬的一種，拉丁名為Dendranthema morifoliumcv 'pompon'。乒乓菊是有黃、綠、白、紅四種顏色，常作為鮮切花使用，原產自日本。乒乓菊造型討巧、可愛，而且保鮮時期較長。由於圓形的乒乓菊象徵著“團圓美滿”，而愛情需要甜蜜,更貴在圓融，「乒乓菊」花語是圓滿長久的愛

 

卡通造型的「乒乓菊」小朋友同女生都好喜愛，可愛又浪漫的造型讓所以女生一秒心

 

乒乓菊」又叫「桌球菊」，這款圓滾滾可愛造型的菊花原產自日本，卻在韓國大受歡迎，常見有黃、粉紅、白等顏色，不少花店也愛用「乒乓菊」創作出一束束別緻可愛的花束！

今次Flora Rabbit 就介紹白色乒乓菊既造型，可以造出Q版獨角獸，又可以造出兔兔，仲可以做Q畢業禮花束!

 

Q版獨角獸

選用漸變色保鮮花乒乓菊Q版獨角獸加上粉紅的滿天星，萌爆造型超可愛! 小朋友同女生都收到定必愛不釋手！

Q版小兔兔

乒乓菊加上兔尾草同眼晴，配上繡球花，整束花洋溢著溫馨氣氛

早前Flora Rabbit 就同YF by Youre invited 就做左過Q版小兔兔非常cute!

 

畢業花束

係乒乓菊加上四方帽和可愛表情就可以成為畢業花束也很常見，加上繡球花YF by Youre invited呢款畢業花束非常大方得體捧著畢業禮花束大合照輕鬆成為矚目焦點！ (圖片由YF by Youre invited提供)

 

圖片說明1: Q版獨角獸乒乓菊花束萌爆造型超可愛

圖片說明2: Q版小兔兔非常cute! 小朋友同女生都收到定必愛不釋手！

圖片說明3: 係乒乓菊加上四方帽和可愛表情就可以成為畢業禮花束(圖片由YF by Youre invited提供)

預訂乒乓菊花束/親子DIY花束班查詢

課程大網: 乒乓菊加上四方帽和可愛表情就可以做成畢業禮花束

花材、葉材及工具的認識

花材佈局的重點及技巧

花束包裝技巧

 

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介：

愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

Facebook: Flora Rabbit

Email: florarabbit1@gmail.com

Whatapps: 9139 9126

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撰文 : Flora Rabbit(周嘉瑩)

欄名 : FloraRabbit愛生活

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