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【打疫苗有獎抽】中國人壽推出大抽獎 可贏取醫保計劃首3年免費保障或保費現金券

理財智慧 19:29 2021/07/23

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想要盡快走出疫情的陰影，不少商家都推出不同抽獎及優惠，以鼓勵市民接種疫苗。中國人壽保險（海外）推出「新冠疫苗接種雙重賞」，已接種首劑新冠疫苗的港人，即可免費登記參加「雙重賞」。合資格參加者可於7月19日上午9時起，透過網站及「中國人壽海外」應用程式登記「雙重賞」，登記於今年9月30日下午11時59分截止。

獎賞：

  • 免費獲得「醫加醫療福利會員計劃」之「醫加計劃*」一年會籍
  • 自動參加抽獎，有機會贏取「國壽海外」尊尚醫療保險計劃首3年免費保障或保費現金券5,000港元

參加資格及更多詳情：

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得獎者名單將於2021年10月20日於活動網站公佈，並在兩份本地報紙，即英文虎報（英文）及星島日報（中文）刊登。

中國人壽(海外)將於抽獎結果公佈起計10天內，以電話或電郵方式個別通知每名得獎者。得獎者可按通知的領獎安排領取獎品。

＊「醫加」是一個醫療福利會員計劃，而非保險產品。「醫加」提供多元化的醫療服務優惠，會員可以優惠價享受門診、視頻問診、身體檢查及疫苗服務。如對「醫加」有任何查詢，請參閱計劃條款及細則，網址：mediplus.e-chinalife.com.hk或致電「醫加」專線3999 5532（服務時間：星期一至五上午9時正至下午6時正）。

 

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撰文 : 陳楚琨

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