【打疫苗有獎抽】中國人壽推出大抽獎 可贏取醫保計劃首3年免費保障或保費現金券

想要盡快走出疫情的陰影，不少商家都推出不同抽獎及優惠，以鼓勵市民接種疫苗。中國人壽保險（海外）推出「新冠疫苗接種雙重賞」，已接種首劑新冠疫苗的港人，即可免費登記參加「雙重賞」。合資格參加者可於7月19日上午9時起，透過網站及「中國人壽海外」應用程式登記「雙重賞」，登記於今年9月30日下午11時59分截止。

獎賞： 免費獲得「醫加醫療福利會員計劃」之「醫加計劃*」一年會籍

自動參加抽獎，有機會贏取「國壽海外」尊尚醫療保險計劃首3年免費保障或保費現金券5,000港元

參加資格及更多詳情：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

得獎者名單將於2021年10月20日於活動網站公佈，並在兩份本地報紙，即英文虎報（英文）及星島日報（中文）刊登。

中國人壽(海外)將於抽獎結果公佈起計10天內，以電話或電郵方式個別通知每名得獎者。得獎者可按通知的領獎安排領取獎品。

＊「醫加」是一個醫療福利會員計劃，而非保險產品。「醫加」提供多元化的醫療服務優惠，會員可以優惠價享受門診、視頻問診、身體檢查及疫苗服務。如對「醫加」有任何查詢，請參閱計劃條款及細則，網址：mediplus.e-chinalife.com.hk或致電「醫加」專線3999 5532（服務時間：星期一至五上午9時正至下午6時正）。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機