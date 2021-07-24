【玄人‧峰語@iM網欄】「活在當下」 佛學入世的應用  

上期提到人要學佛家所云，要作某程度的「放下」， 人才可以繼續前進。事實上，風水命理之道本法於自然， 很多學理上也跟佛家相似，只要觀點與角度不同而已。無獨有偶， 我的幾個命理啟蒙老師，去到人生升華的階段，都是學佛的。

很多人對於學佛總抱著一個很「出世」的態度，是很超然、 很神聖的，其實事實並非於此。 大家要明白佛理本身是由釋迦牟尼經過長時間修行後而頓悟出來的道 理，後來經佛法西來流入中土，才形成了五花八門的門派如禪宗、 顯宗、密宗等等。換言之，現今我們接觸的佛學， 也是由不同的人悟道出來。萬法歸宗不理本質本義， 因此佛理雖有不同分支分流，但大方向也是離不開一條主軸， 就是自省、自覺、做善業等，而命理的本身出現， 就是為人重新找回人生定位、屬性，達到知命而行， 將自己發揮到最好。

當然，對於宿命論信奉者而言，人生的軌跡既是既定的， 因此我們做什麼他是徙然的。但正如我多次的分享， 人生的大軌跡是既定，但當中的小路可以揀的， 因此人生是可以改善的，問題是，如果要改善， 如何運用佛家的法理去改善人生呢? 很多人都認為佛學是「出世」的，很難套用在我「入世」的生活上。 然而，既然佛家講「一念」，所以「出世」與「入世」的套用， 在乎我的念頭如去想了。

佛法無邊，要掌握所有學理，相信窮一生之力也未必可以參透。 但所為一個入世的人，我認為有兩個概念是可以給大家分享的。 大家都聽過「活在當下」，但很多人對它的理解是不一的， 最多人的理解板本是有「今朝有酒今朝醉」;又或者是我們不因太多 過去的事情所影響，也不應憂慮未發生的事情， 好好搞好現在就好了。之前學習人類圖譜時，老師分享了一個對於「 活在當下」的新解，我覺得很值得大家去深思的。對於「活在當下」 理解，應該是接納當下發生既一切，不花氣力去改變已發生既事， 反而把注意力放在自己想創造的事上， 訓練自己不要因外界的客觀環境所限制， 令自己想要的是不可能發生的。事實上， 很多人對於自己可做的限制， 是受制於自己的思想及自己既有的模式， 於是花力氣在沒有養份的限制之上，因而令自己痛苦及前進不了。 當然，我所講的不是要將天上的月亮拿下來、 而是人力可為可做的事情。

至於另一個佛家的概念是講「空」，其實這個「空」， 不是我們所想的空空如也，反而這個「空」， 就是一個可塑性更大的空間，一切都有可能發生的。 當人於於在這個「空」狀態裡，不會被過去所影響，一切都是未知， 一切都有可能的。由此可見，其實佛學是不消極， 反而可以套用在入世層面，令自有所提升。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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