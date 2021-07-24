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【科技一周回顧】以色列間諜軟件擬監視5萬用戶　Netflix公布遊戲業務計劃

科技 12:00 2021/07/24

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【間諜軟件】以色列間諜軟件擬監視5萬用戶　包括記者及維權人士

17間國際媒體日前揭露，以色列NSO集團被控向各政府提供間諜軟件「飛馬」（Project Pegasus），以入侵包括維權人士、記者及政治家的手機。據報道，是次事件涉及一份5萬個手機號碼的清單。調查指出，「飛馬」 可駭入iPhone和Android設備，從而竊取消息、照片和電子郵件，記錄通話並秘密激活麥克風。

2.YouTube新打賞功能　粉絲可買「Super Thanks」支持創作人

為迎戰影片平台競爭者如抖音（TikTok），YouTube近日頻頻推出新功能，鼓勵創作人在平台發布更多吸睛影片內容。YouTube日前發布新打賞功能「Super Thanks」，讓YouTuber粉絲可以購買由2美元（約16港元）至50美元（約389港元）等4種不同價格的「Super Thanks」，支持喜愛的創作人頻道，同時藉此吸引更多創作人發布影片。

3.【Netflix遊戲】Sony會是合作夥伴？　Netflix公布遊戲業務計劃　無須支付額外費用＋課金

近日有關串流影音平台Netflix（美︰NFLX）搶攻遊戲業務的消息不斷，Netflix今（21日）在給予投資者的信件中證實，Netflix正處於拓展遊戲內容的早期階段，未來第一步將瞄準手遊平台。據Netflix所指，未來將會把遊戲發展成新內容類別，與原創電影、動畫、電視劇等節目看齊。手遊平台將推出包括旗下自家節目《黑鏡》及《怪奇物語》相關遊戲，Netflix的訂閱用戶則無須額外付費遊玩。

4.【Google】搭車不怕擠迫　Google Maps推交通工具擠迫度預測

在疫情下，市民乘搭交通工具時，擔心車廂太擠迫隋時增加感染風險。Google 最近為 100 個國家的 1 萬個交通運輸系統，新增車廂擁擠度資訊。其中某些城市，更可以查看單節車廂的擁擠度資訊，目前該功能仍處於實驗階段，但 Google 表示會在未來將其擴展至其他城市。

責任編輯：李寶如

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