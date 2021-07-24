【清酒新世界@iM網欄】「真･地酒宣言」 澤姬．二

究竟大家對「天才」是有一個什麼的概念，有能力的？有天份的？對我來說只要肯付出努力誰也能做天才，就好像澤姬首席釀酒師井上裕史浩先生，20多歲就已經獲得日本全國新酒鑑評會的金獎，更被世人稱為「天才杜氏」，在他的帶領下更在2008至2011年期間連續獲得國際酒類挑戰賽IWC金牌及銀牌，其中在2010年獲得同類別最高金賞，他釀造出來的大吟釀卻獲得世界第一大吟釀的美譽。

澤姬有一個重要的釀酒理念，就是「真･地酒宣言」，他們就只會釀造「地酒」，那究竟他們有多「真」？「地酒」的原意是採用當地原材料來釀造清酒，也就是說酒藏所在的地區必須採用所在地區的原料作釀製，換句話來說就是釀酒所採用的米、水和酵母都要是當地的；那有些人就問「不是所有地酒都是這樣嗎？」，我回答：不是的，現時有很多酒藏採用的米可能到時在其他地區購買，麴菌方面是跟製麴公司購買，至於酵母同樣地也會透過協會取得；所以澤姬的「真･地酒宣言」的意思就是，他們所採用的所有原料都是來自當地。

說到這裏，先為大家介紹來自澤姬的世界第一大吟釀，澤姫「大吟醸 真・地酒宣言」跟鍋島大吟釀同樣都獲得IWC Champion，澤姬先在2010年獲得Champion，而鍋島就在2011年獲得的，不只這樣，在2008及2009年獲得IWC 銀賞，在2010及2011獲取IWC 金賞；並在2010 IWC Champion Sake 最高賞，亦即是總冠軍！雖然在2013、2014及2016年只獲得IWC 銅賞，但在2017 年就再次獲取IWC 銀賞；2019年的時候獲得IWC 大吟醸酒の部的銀賞，同樣在上年 IWC 銀賞！

這款清酒獲得無數的獎狀，一定不輸鍋島的大吟釀！說到關於這款清酒的香氣，酒香比較濃郁，帶有哈密瓜、奇異果及熱帶水果的香氣，中段還有丹寧氣息，華麗的果香充滿迷人的尾韻。還在等嗎？不用擔心，若嫌720毫升太大支的話，Sake Moment還有細支裝300毫升的，還不快去買一支來試試？！

株式会社 井上清吉商店

地址：栃木県宇都宮市白沢町1901-1

電話：028-673-2350

官網：http://sawahime.co.jp

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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