【大行點睇】麥格理料鋰原料將會持續短缺 升贛鋒鋰業目標價近三成

麥格理發表研究報告指，贛鋒鋰業（01772）管理層預期至第三至第四季，鋰產品價格會進一步調升至每噸逾12萬元人民幣，主要因新能源車的滲透率，及採用儲能系統（ESS）。料至2022年上半年，將無新增供應。贛鋒鋰業全日跌6.4%，報161.8元，成交14億元。3

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該行續指，料鋰原料將會持續供不應求，公司已積極收購上游企業，以及擴張下廠房，以發揮成本優勢。麥格理指，由於贛鋒鋰業自2020年10月起已跑贏MSCI中國指數290%，故將其剔出買入名單。但由於集團不單止是鋰產品供應商，更是電池供應龍頭，因此將獲更高估值，相信長遠而言仍有上升空間。

麥格理分別上調贛鋒鋰業2021年至2023年的每股盈利3%至29%，將目標價由142元升至183元，予「跑贏大市」評級。

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