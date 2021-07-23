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【大行點睇】麥格理料鋰原料將會持續短缺 升贛鋒鋰業目標價近三成

股樓投資 20:39 2021/07/23

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麥格理發表研究報告指，贛鋒鋰業（01772）管理層預期至第三至第四季，鋰產品價格會進一步調升至每噸逾12萬元人民幣，主要因新能源車的滲透率，及採用儲能系統（ESS）。料至2022年上半年，將無新增供應。贛鋒鋰業全日跌6.4%，報161.8元，成交14億元。3

【大行點睇】摩通料港銀股價有望上升 信貸成本將持續下降 兩大藍籌股為首選  詳情請看[下一頁]

該行續指，料鋰原料將會持續供不應求，公司已積極收購上游企業，以及擴張下廠房，以發揮成本優勢。麥格理指，由於贛鋒鋰業自2020年10月起已跑贏MSCI中國指數290%，故將其剔出買入名單。但由於集團不單止是鋰產品供應商，更是電池供應龍頭，因此將獲更高估值，相信長遠而言仍有上升空間。

麥格理分別上調贛鋒鋰業2021年至2023年的每股盈利3%至29%，將目標價由142元升至183元，予「跑贏大市」評級。

 【盈喜股】贛鋒鋰業上調中期盈測 股價創歷史新高  詳情請看[下一頁

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大行報告 港股 產品 贛鋒鋰業（01772） 新能源 買入 目標價 每股盈利 人民幣 中國指數

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