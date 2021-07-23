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【小米造車】小米王化：小米造車落地北京上海非事實 以官方披露為準

新經濟追蹤 19:03 2021/07/23

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外界關注小米造車進展，小米公關部總經理王化表示，目前小米造車落地北京上海的消息均不是事實，一切以官方披露信息為準。

小米 （01810） 早前宣布進軍電動車行業，入局造車。外界關注小米造車進展，內地網絡傳言小米整車研發落地上海徐匯區，並引述小米的招聘啟事稱，小米本次整車人才招聘，以模塊負責人、專家、資深工程師為主，基本薪金3至6萬元（人民幣，下同），14薪。

內媒早前也報道，小米一度急聘自動駕駛規控負責人，薪酬總包最高2000萬人民幣。

雷軍捐174億元小米股份做慈善　B類股份權益少1.51百分點【下一頁】

小米公關部總經理王化最新在社交平台發文稱：「近段時間關於我司（小米）造車的部分信息已經越傳越離譜，一會兒落地北京了、一會兒落地上海了，還刻意地強調武漢沒引入成功」，「除了落地以外，關於招人薪資待遇和期權的話題也讓我眼紅，動不動就獨立期權，甚至薪酬總包給到2000萬人民幣的謠言也出來了。」

王化指，以上所有均非事實，一切以官方披露信息為準。

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編輯：陳健婷

港股 新經濟股 小米集團－W（01810） 自動駕駛 電動車 北京 上海 雷軍

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