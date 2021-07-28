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【小米造車】小米汽車傳有望落戶安徽合肥 安徽國資委：無接觸（第二版）

新經濟追蹤 17:35 2021/07/28

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外界關注小米造車進展，內媒最新傳小米汽車或落戶安徽合肥。

小米 （01810） 早前宣布進軍電動車行業，入局造車。外界關注小米造車進展，內媒引述消息指，安徽省國資委正在和小米汽車接觸，有意將小米汽車引入合肥，但具體的招商引資政策尚不清楚。報道也引述位於安徽的汽車廠商江淮汽車內部人士指，江淮汽車將為小米汽車代工，小米汽車首款車型可能主攻20萬元人民幣以下市場，並將佈局換電業務。

不過安徽省國資委回應內媒表示「不知道有這回事，不知道從哪裡傳出的消息」，另外合肥市投促局內部人士稱「沒有跟小米接觸」。

雷軍：小米汽車擬聘500技術專才　自研L4自動駕駛【下一頁】

內地早前有網絡傳言小米整車研發落地上海徐匯區，並引述小米的招聘啟事稱，小米本次整車人才招聘，以模塊負責人、專家、資深工程師為主，基本薪金3至6萬元（人民幣，下同），14薪。此外，內媒也曾經報道，小米一度急聘自動駕駛規控負責人，薪酬總包最高2000萬人民幣。

雷軍捐174億元小米股份做慈善　B類股份權益少1.51百分點【下一頁】

惟其後小米公關部總經理王化在社交平台發文澄清：「近段時間關於我司（小米）造車的部分信息已經越傳越離譜，一會兒落地北京了、一會兒落地上海了，還刻意地強調武漢沒引入成功」，「除了落地以外，關於招人薪資待遇和期權的話題也讓我眼紅，動不動就獨立期權，甚至薪酬總包給到2000萬人民幣的謠言也出來了。」

王化指，以上所有均非事實，一切以官方披露信息為準。

（第二版加入安徽國資委回應）

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編輯：陳健婷

港股 新經濟股 小米集團－W（01810） 自動駕駛 電動車 北京 上海 雷軍

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