  • 27°C
香港時間 : 2021730日 (五) 11:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米造車】小米汽車傳有望落戶安徽合肥 安徽國資委：無接觸、江淮汽車：不屬實（第三版）

新經濟追蹤 10:20 2021/07/30

分享：

外界關注小米造車進展，內媒最新傳小米汽車或落戶安徽合肥。

小米 （01810） 早前宣布進軍電動車行業，入局造車。外界關注小米造車進展，內媒引述消息指，安徽省國資委正在和小米汽車接觸，有意將小米汽車引入合肥，但具體的招商引資政策尚不清楚。報道也引述位於安徽的汽車廠商江淮汽車內部人士指，江淮汽車將為小米汽車代工，小米汽車首款車型可能主攻20萬元人民幣以下市場，並將佈局換電業務。

不過安徽省國資委回應內媒表示「不知道有這回事，不知道從哪裡傳出的消息」，另外合肥市投促局內部人士稱「沒有跟小米接觸」。江淮汽車週四晚上亦澄清，截至目前公司未與小米就合作造車進行過商議，也未達成任何合作造車的意向，相關報道並不屬實。

雷軍：小米汽車擬聘500技術專才　自研L4自動駕駛【下一頁】

內地早前有網絡傳言小米整車研發落地上海徐匯區，並引述小米的招聘啟事稱，小米本次整車人才招聘，以模塊負責人、專家、資深工程師為主，基本薪金3至6萬元（人民幣，下同），14薪。此外，內媒也曾經報道，小米一度急聘自動駕駛規控負責人，薪酬總包最高2000萬人民幣。

雷軍捐174億元小米股份做慈善　B類股份權益少1.51百分點【下一頁】

惟其後小米公關部總經理王化在社交平台發文澄清：「近段時間關於我司（小米）造車的部分信息已經越傳越離譜，一會兒落地北京了、一會兒落地上海了，還刻意地強調武漢沒引入成功」，「除了落地以外，關於招人薪資待遇和期權的話題也讓我眼紅，動不動就獨立期權，甚至薪酬總包給到2000萬人民幣的謠言也出來了。」

王化指，以上所有均非事實，一切以官方披露信息為準。

（第二版加入安徽國資委回應）

更多【新經濟股】文章

相關文章：

【內地富豪】小米雷軍問鼎福布斯中國最佳CEO　張勇、馬化騰無緣上榜

【小米股價】手機生產受累東南亞疫情 機構兩度下調產量預測至13.5億部

編輯：陳健婷

港股 新經濟股 小米集團－W（01810） 自動駕駛 電動車 北京 上海 雷軍

上一篇文章

【何詩蓓再奪銀】何詩蓓連摘兩銀　恒基累送500萬獎金 獎金加碼8強都有現金獎

下一篇文章

【恒大3333】恒大控股建築公司遭追債4億元人幣　恒大﹕正常合同糾紛（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【銀色債券】銀債周五截止認購　 信銀認購人數暫較去年增逾倍（第五版）
【銀色債券】銀債周五截止認購　 信銀認購人數暫較去年增逾倍（第五版）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股齊低港2%　夜期跌162點　北水走資46億沽美團（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股齊低港2%　夜期跌162點　北水走資46億沽美團（不斷更新）
【美股收市】美次季消費增長勁 道指彈153點 一度與標指齊破頂
【美股收市】美次季消費增長勁 道指彈153點 一度與標指齊破頂
【監管跌市】騰訊美團午後升逾一成、領科網教育股彈　中證監據報急召國際投行解話無意傷害行業
【監管跌市】騰訊美團午後升逾一成、領科網教育股彈　中證監據報急召國際投行解話無意傷害行業
【盈富基金2800】盈富正式更改章程　禁止「美國人士」購買任何基金單位
【盈富基金2800】盈富正式更改章程　禁止「美國人士」購買任何基金單位