【每日焦點】Google推新系統升級Android備份功能　Twitter為Spaces平台增主題語音效果

▲ Google推出Backup by Google One備份系統。Twitter為Spaces語音平台開發「聲音轉換器」（Voice Transformer）功能。

Google最近宣布推出全新Backup by Google One備份系統，讓Android用戶更加方便自動儲存手機內容、設定等數據，另外系統亦增添不少新功能。用戶可透過全新Backup by Google One系統，進一步儲存相片、影片和訊息等內容，並直接在Google One程式的「備份設定」選項中，選擇開啟或關閉「多媒體訊息」，設定自動備份及控制備份內容。

【手機備份】Google推Backup by Google One系統 升級Android系統備份功能

為提升社交媒體競爭力，Twitter早於今年五月推出了Spaces語音平台供其擁有600名或以上粉絲的用戶使用，近日盛傳它將為其增添不同主題的語音效果。據外媒報道，Twitter目前正開發一個名為「聲音轉換器」（Voice Transformer）的聲音操作功能，通過調整音調或增加迴聲來操縱用戶的聲音。

【Twitter】傳Twitter為Spaces 增音效 開發Voice Transformer？

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責任編輯：李寶如