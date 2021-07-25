【山地悠遊人生@iM網欄】遍地龍蝦——航海冒險

伯利茲（Belize ）是中美洲的一個小國，西南面與危地馬拉接壤， 北面接壤墨西哥。伯利茲只有四十幾萬人口，是人口最少，人口密度最低的中美洲國家。它是英聯邦成員國，也是中美洲唯一一個以英文為官方語言的國家。伯利茲貨幣匯率穩定，長期保持在1美元兌換 2 伯利茲元（BZD），美金在伯利茲通用 。

▲ 伯利茲貨幣匯率穩定，長期保持在1美元兌換 2 伯利茲元（BZD）

▲ 伯利茲是中美洲的一個小國，西南面與危地馬拉接壤， 北面是墨西哥

▲ 伯利茲堡礁

持特區護照到危地馬拉需要簽證，要取得簽證比較困難，但洪都拉斯可以落地簽證，當時我從墨西哥出發，伯利茲陸路出境必需經過危地馬拉，為了避免經過危地馬拉，只能走水路， 從伯利茲通過海路坐船到宏都拉斯。

▲ Caye Caulker 每年舉行龍蝦節，滿街都是烤龍蝦。漁船每天下午靠岸，＄10美元一磅就買到活的龍蝦

▲ 伯利茲堡礁是南美最長，官方語言是英語，吸引大批遊客

▲ 清澈碧綠的加勒比海

伯利茲雖然不是加勒比海島國，但境内有很多天堂般的島嶼。 其中較大的島Caye Caulker 每年舉行龍蝦節，滿街都是烤龍蝦。漁船每天下午靠岸，只要到碼頭等待，＄10美元一磅就買到活的龍蝦自己煮，連續吃了幾天，經過碼頭時被一張海報吸引了眼球，帆船航海冒險， 3日2夜才350美元， 走進去 Raggamuffin Tours 問了詳情， 馬上付訂金。

在天堂渡過3天

https://raggamuffintours.com

整趟旅程都在內礁平靜的水域航行， 進入被列為世界遺產的伯利茲珊瑚礁中較偏遠， 難以到達的海域，除了清澈碧綠的加勒比海水， 途中經過100多個明信片般風景的美麗小島。對熱衷於浮潛的人， 簡直是天堂，白天船長選擇最好的地點， 每天至少停下來浮潛3次。釣魚也是這次旅程的附加元素，對熱衷於釣魚的乘客來說，簡直是大顯身手的機會，船上備有釣竿、自動旋轉釣竿、魚槍和長矛捕魚。 中午在只有帆船大的沙丘或島嶼上吃午餐和休息，持續三天跳島冒險，晚上在無人居住的天堂小島紮帳篷渡宿， 另有篝火晚會， 烤龍蝦大餐，用剛捕獲的魚做晚餐， 酒精及非酒精飲料、小吃無限量供應！ 黃昏欣賞日落，夜晚在偏遠的島嶼上看滿天繁星！ 帆船航行是最理想方便體驗伯利茲堡礁的方式， 很幸運有機會參加這夢幻巡航， 如果有機會去伯利茲，一定要去體驗一次！

▲ 帆船航行是最理想方便體驗伯利茲堡礁的方式， 很幸運坐上這艘帆船，體驗了3日2夜夢幻巡航

▲ 同船的俊男美女

▲ 船員們抓的龍蝦

▲ 轉一圈不用5分鐘的小島

船上有19名乘客，船長和3個船員。 船上有廁所， 也備有淡水供乘客沖洗， 但只有冷水，而且不可以沖太久。 第二晚渡宿的 Ragga Caye島上， 提供淋浴和浴室設施。 船員們知識淵博，捕魚技巧讓人大吃一驚，非常擅長尋找龍蝦洞，有時候一抓好幾隻龍蝦。他們也非常細心， 在浮潛期間提供很多關於珊瑚、海龜、海豚、 鰩魚、水母、護士鯊和公牛鯊等的信息，還教用魚叉叉魚。也可以喝到船員調製的雞尾酒和朗姆酒。

▲ 同船的澳洲帥哥是捕魚高手

▲ 同船的澳洲帥哥是捕魚高手

▲ 途中經過100多個明信片般風景的美麗小島

▲ 中午在只有帆船大的沙丘或島嶼上吃午餐和休息

▲ 在天堂渡過三天

▲ 同船的釣魚高手

▲ 烤龍蝦大餐

▲ 天堂般的小島

注意事項：

～隨身帶一個腰包， 防曬霜，手機一定要用防水袋裝着。

～現在價格是400 美元，每逢周二和周五出發， 包括所有稅項、浮潛、捕魚設備、露營裝備、食品、酒精及非酒精飲料海洋保護區和島嶼費用。

～年齡限制， 12 歲或以下的孩子不能參與。

～加勒比海水清沙幼， 可珊瑚沒有東南亞的品種多。

▲ 海牛是哺乳類動物，乳頭在前肢位置， 海牛寶寶吃奶時咬住媽媽的手臂

PS: 海牛 Manatee/ Sea Cows 與儒艮 Dugon

海牛是巨大的溫柔素食者， 水生哺乳類動物，乳頭在前肢位置， 海牛寶寶吃奶時咬住媽媽的手臂。海牛跟儒艮外觀上很似，唯一不同是儒艮有像美人魚一樣的尾巴，而海牛有圓形的尾巴。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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