  • 27°C
香港時間 : 2021724日 (六) 08:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】旅行社同事自稱「地獄來的使者」 超狂請假單引人發笑 網民：下次稱被外星人抓走

理財智慧 08:00 2021/07/24

分享：

打工仔請假一定入紙申請，但如果填寫理由很可笑，你會怎麼辦？近日有一名台灣女網民於網上討論區發文，指有旅行社的同事自稱為「地獄來的使者」，每次請假單的內容，總是讓老闆娘笑瘋，並以「我同事的超狂請假單」為題，引起網民注意。她還分享了該同事其他的奇怪行為，例如：會以「肚瀉」嚴重為請假事由，名稱自己的職位為「打雜小弟」等。

接圖了解更多，同事的超狂請假單：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

【職場熱話】生日想請假 被上司拒絕 大罵港男：生日唔使做呀！   【下一頁

 

此帖文一出，引來很多網民熱議，他們認為該同事請假理由既直接又很好笑，「下次請假事由，被外星人抓走」、「好喜歡這種奔放的同事！」、「第一個看成拉麵嚴重，想說甚麼拉麵這麼嚴重？」、「哪天他突然很正經寫假單，你們會不會很擔心他是不是真的生病了？」、「寫敬事房是有在看甄嬛傳嗎？」、「看成敬房事」、「還缺同事嗎？這公司感覺很讚。」

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4


 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

職業生涯 員工福利及權益 病假 台灣

上一篇文章

【清酒新世界@iM網欄】「真･地酒宣言」 澤姬．二

下一篇文章

【短訊騙案】借「吳亦凡」名義 手機短訊稱差5000元可保釋 揚言「我會為你寫一首rap」 網民：真的會有人受騙嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】40萬將300呎公屋變身外國木屋 一家三口各擁自己天地 一個設計解決客廳採光問題
【公屋裝修】40萬將300呎公屋變身外國木屋 一家三口各擁自己天地 一個設計解決客廳採光問題
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人
【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎第二輪抽獎結果出爐　下周一起開始領獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎第二輪抽獎結果出爐　下周一起開始領獎
【疫苗抽獎】中信股份推總值149萬禮品抽獎 頭獎39萬日產七人車
【疫苗抽獎】中信股份推總值149萬禮品抽獎 頭獎39萬日產七人車
【精明理財】網民$65買恒大汽車　現每股跌近八成急問建議 網民：世界級部署
【精明理財】網民$65買恒大汽車　現每股跌近八成急問建議 網民：世界級部署