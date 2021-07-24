【職場熱話】旅行社同事自稱「地獄來的使者」 超狂請假單引人發笑 網民：下次稱被外星人抓走

打工仔請假一定入紙申請，但如果填寫理由很可笑，你會怎麼辦？近日有一名台灣女網民於網上討論區發文，指有旅行社的同事自稱為「地獄來的使者」，每次請假單的內容，總是讓老闆娘笑瘋，並以「我同事的超狂請假單」為題，引起網民注意。她還分享了該同事其他的奇怪行為，例如：會以「肚瀉」嚴重為請假事由，名稱自己的職位為「打雜小弟」等。

接圖了解更多，同事的超狂請假單：

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【職場熱話】生日想請假 被上司拒絕 大罵港男：生日唔使做呀！ 【下一頁】

此帖文一出，引來很多網民熱議，他們認為該同事請假理由既直接又很好笑，「下次請假事由，被外星人抓走」、「好喜歡這種奔放的同事！」、「第一個看成拉麵嚴重，想說甚麼拉麵這麼嚴重？」、「哪天他突然很正經寫假單，你們會不會很擔心他是不是真的生病了？」、「寫敬事房是有在看甄嬛傳嗎？」、「看成敬房事」、「還缺同事嗎？這公司感覺很讚。」

樓主經歷：

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責任編輯：陳頌潔