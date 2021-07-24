【細味醺徒@iM網欄】Sake-pairing 用Sake配餐的高人

用Sake配餐的高人

配酒

喝單瓶酒與配酒佐餐，是兩個層次的事情。平日用清酒配餐，大多是一枝配足全餐，如果要每道菜也配上一杯專屬的酒，這就只有到餐廳用餐才有可能。我數年前曾嘗試與朋友約好，找一家相熟的餐廳，再帶不同款的酒到餐廳裡點菜，考考自己的配酒眼光。可是，我後來發現這樣是很難預計每道菜的味道，在上菜時有機會發現它未必太配合帶來的酒。而且，一人帶一瓶酒的話，酒太多喝不完；不是一人帶一瓶的話，酒太少卻不夠配菜。雖然後來也繼續有「清酒局」，但始終感覺未是最完美。

隱世香港Sake-pairing餐廳

香港為每道菜都提供清酒配搭，而清酒不是「行貨」的高級料理店著實不多。平日有sake pairing 的飯局，多是同一銘柄或餐廳清貨宣傳之類。多年前意外找到一家很特別的店，店主是日本人，據說他的理想是要到海外推廣日本酒的飲食文化。就這樣，他選擇留在香港開餐廳。多年前曾到訪，它位處的地方偏僻，在暗巷內，絕不易找，也從沒有登錄過訂檯網站。我當年對它已讚口不絕，試過每月來一次，但由於此店每晚接待人數僅約十人，而且越來越多人認識它，後來變得較難訂座，已有數年未有來訪。恰恰與太太談起它，便嘗試再訂，數月後終於有位。適逢某店劇集大結局，我們也堅持不讓座予他人，寧可網上重溫大結局，為的便是這個難得的飲食體會。

割烹風格每道菜配酒

這裡的食物是由一位廚師主理，食物頗有日式割烹風格，但沒有壽司，而配酒及上菜則是由日本人老闆負責。他配酒的方式一絲不苟。桌上放著的，是溫度計及不同款式的盛器，而每道菜的配酒，也在菜單上列明了上酒時的溫度。

▲ 配酒皆有指定溫度

▲ 用了微炭酸釀的酒作為開胃酒

▲ 奧能登純米別釀混釀酒

▲ 廣戶川純米吟釀無濾過生原酒

配酒嚴選盛器及控制溫度

以上您可以看到兩個要點，第一：清酒處於不同溫度時，酒的風味會不同，選擇最合適的飲用溫度，酒才能顯出它的最佳水準；第二，清酒處於不同的盛器時，飲用的味道也不同，就好像這裡會用陶器、錫杯及玻璃杯盛載不同的酒。要這樣做，除了要買入所有的盛器外，還要不斷嘗試每枝酒配搭食物時的最佳溫度，我敢肯定老闆本人試了很多不同的組合，才得出他認為的最佳配搭。如果各位也想試試，可以到家品店買一枝食物溫度計，再買一些不同的盛器。

令人拍案叫絕的一酒兩配

文稿所限，我不打算每碟菜也給一個配酒的評語。如果我說它是好酒，但您吃不到那道菜的話，酒也許不會是那個味道。反而，我想用菜單內其中一道菜，談談配酒的最高境界是什麼。當天那道菜是燒穴子，它是菜單中段上的菜，這道菜一半是白燒（鹽燒）、一半是汁燒（醬油燒）。上菜時，我在想，一枝酒怎樣可配兩種不同味道，畢竟白燒較淡，汁燒較濃味。一喝之下，原來他用這枝酒配鹽燒和汁燒穴子，竟然配出了兩種完全不同的味道。我一直以為最高境界的配酒，是食物及酒的味道也有提升，但他這次一酒配兩味而配出不同風味，同時酒與食物的風味也大大提升，實在是令人拍案叫絕。

▲ 白燒與汁燒穴子

▲ 混釀酒口感復雜配上原殼燒海膽

▲ 微炭酸的酒用玻璃杯盛載，配以荔枝蝦刺身

平價清酒也可做出極佳配襯

回說這枝酒，是來自福島縣松崎酒造的銘柄廣戶川純米吟釀無濾過生原酒，不是當紅酒造的酒，我在香港也沒有見過它。事實上，老闆當晚所用的清酒，有九成我也不曾在香港見過，看來就只有當地人才能找到，酒藏可能沒有出口海外。而且，他當晚也沒有用上太多大吟釀或純米大吟釀，反而是利用了不同精米部合酒的口感及特別的風味去配餐。開欄時也提過，日本酒的優勝之處，是平價的酒，只要配襯食物得宜，也可以很好喝，而且平價的酒種類較多，往往有更多不同風味和口感，配襯到更多食物。

作者_醺徒（應雲遊）簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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