【異動股】中國中冶急升14%　國泰君安料其市值有近50%上升空間

國泰君安證券近日發表研報表示，中國中冶是全球最大最強的冶金建設承包商和冶金企業運營服務商，是國內產能最大的鋼結構生產企業之一，其主要鋼鐵企業的大中型項目穩占國內90%、全球60%的冶金市場。中冶屋頂分布式光伏等新能源業績被市場所忽視，單是近年簽單達32個項目，此外，中國中冶有國內有色實力最強設計院，鎳鈷鋰銅資源開發具完整產業鏈，鎳鈷礦產資源價值亦有待重估，據其模擬測算，其市值有約46%左右提升空間。

中國中冶此前一季度報告稱，公司上半年新簽合同6151億，同比增長32%，比2019年同期增長61%。今日中國中冶AH股均大漲，中國中冶H股漲超14%，A股封住漲停，報3.94元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機