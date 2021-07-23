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【異動股】中國中冶急升14%　國泰君安料其市值有近50%上升空間

股樓投資 18:32 2021/07/23

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國泰君安證券近日發表研報表示，中國中冶是全球最大最強的冶金建設承包商和冶金企業運營服務商，是國內產能最大的鋼結構生產企業之一，其主要鋼鐵企業的大中型項目穩占國內90%、全球60%的冶金市場。中冶屋頂分布式光伏等新能源業績被市場所忽視，單是近年簽單達32個項目，此外，中國中冶有國內有色實力最強設計院，鎳鈷鋰銅資源開發具完整產業鏈，鎳鈷礦產資源價值亦有待重估，據其模擬測算，其市值有約46%左右提升空間。

中國中冶此前一季度報告稱，公司上半年新簽合同6151億，同比增長32%，比2019年同期增長61%。今日中國中冶AH股均大漲，中國中冶H股漲超14%，A股封住漲停，報3.94元。

 

 

 

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中國中冶（01618） 港股

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