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【大行報告】料本地地產股上半年業績強勁 高盛維持行業正面看法

股樓投資 18:26 2021/07/23

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高盛對本地地產股發表最新研究報告，指中、港兩地樓市由年初至今價量齊升，因此預期香港6大發展商上半年盈利表現強勁，其中發展物業業務帶動EBITDA表現增長。

【盈喜股】贛鋒鋰業上調中期盈測 股價創歷史新高【見下頁

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該行指，其覆蓋的本地主要發展商於上半年的一手銷售進度符合預期，按年亦錄得不錯的增長，當中只有新鴻基地產（00016）銷售下跌，因此輕微下調其目標價1%，至149元，評級為「買入」，同時又輕微下調恒基地產（00012）目標價1%至40元，評級為「中性」。

該行又指，盈利改善有助派息增長，當中包括新地與長實集團（01113），而信和置業（00083）或會派發特別息。該行指，雖然板塊股價已經反彈，由年初至今累計平均升幅約20%，與大市同步，因此維持行業前景樂觀看法。基於新世界發展（00017）、信置、嘉里建設（00683）股價較NAV折讓幅度達60%至70%，因此給予上述股份「買入」評級，而長實則予「中性」評級。

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記者：郭秀慧

嘉里建設（00683） 新世界 長實集團（01113） 大行報告 新鴻基地產（00016） 嘉里 信和置業（00083） 新世界發展（00017） 發展商 恒基地產（00012）

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