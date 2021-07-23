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【輝瑞疫苗】以色列研究：應對Delta變種僅39%有效 仍可防重症

環球社會熱點 18:56 2021/07/23

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Delta變種病毒導致各地確診人數急增，各國民眾關注新冠疫苗對其有效率。以色列衛生部表示，輝瑞疫苗對Delta變種有效率跌至39%。以色列當局強調，輝瑞疫苗依然能有效預防重症。

英研究：輝瑞疫苗兩針相隔時間增 抗體水平更優勝 【下一頁】

以色列周四（22日）表示，根據國內6月20日至7月17日健康追蹤數據，輝瑞疫苗（Pfizer）預防感染Delta變種病毒有效率為39%。以色列當局並未透露研究涉及人數，強調輝瑞疫苗能88%有效避免住院，及91%有效預防重症發生。報告承認，測試已接種疫苗人士及未接種疫苗人士方式不同，數據或存在偏差。

彭博社指以色列數據或引致外界討論，是否需接種加強劑。輝瑞發表聲明表示，對兩劑疫苗的安全性及所提供的保護效力充滿信心。輝瑞指曾對4.3萬人進行臨床試驗，結果證實疫苗有效率會隨著時間下降。完成接種2個月後的95%，4至6個月後將會跌至約80%。與輝瑞合作研發疫苗的德國藥廠BioNTech發言人指，公司正對疫苗數據進行持續監察。

英研究：輝瑞及阿斯利康新冠疫苗有效對抗Delta變種 【下一頁】

以色列數據與英國早前公布相差甚遠，英格蘭公共衛生署（PHE） 在學術期刊《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）刊登研究報告指，接種兩劑輝瑞疫苗後，預防有症狀的Delta變種個案有效率達88%。

以色列新冠疫苗接種率一直處於全球領先地位，國內57%人口已經完成疫苗接種。近期Delta變種擴散下，確診個案回升，但依然遠低於今年初期高峰期數目。

以色列總理貝内特（Naftali Bennett）呼籲，國內約110萬尚未接種疫苗人士盡快接種，稱接種疫苗仍是對抗Delta變種的最有效方法。以色列當局本月曾表示，只會為免疫系統較弱人士接種加強劑。

責任編輯：李俊儀

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