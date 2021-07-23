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【東京奧運】東京奧運如期揭幕　僅不足千人出席開幕典禮

環球政經 19:49 2021/07/23

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東京奧運去年因疫情原因延遲至今，終於在本香港時間周五（23日）晚7時舉行開幕典禮。由於新冠肺炎病毒持續傳播，開幕典禮並未有觀眾入場，本可容納6.8萬人的國立競技場，預計僅有不足千位嘉賓參加，日本德仁天皇亦有出席。

相關新冠病例過百宗

為了順利舉辦奧運，主辦方已經採取了較為嚴格的防疫措施，且逾8成參賽選手已經接種疫苗。但本周五（23日）仍然有19名相關確診個案，是自本月開始披露數據以來最高單日數字，當中包括3名運動員，其中有1人住在奧運村；連同工作人員等，東奧相關確診病例累計達110宗。

隨著愈來愈多奧運相關人士感染新冠肺炎，公眾擔心或將引發更加嚴重的病毒傳播。在加上日本政府本月初第四度向東京都頒布緊急事態宣言，維持超過1個月，直至8月22日，這意味東京奧運將在緊急事態下舉行。

朝日新聞最近的民意調查顯示，有68%的受訪者對主辦方控制疫情的能力表示質疑，55%的人仍反對舉行東奧。截至開幕典禮前，仍有大批日本民眾聚集在東京都政府大樓外示威，要求政府取消奧運。


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编辑：李勝男

疫情 運動 運動員 民意調查 香港 東京

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