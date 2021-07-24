【科企監管】Facebook及Twitter被指未有刪除平台違規內容　再次遭俄羅斯法院判處罰款

近年各國政府及機構積極監管社交媒體內容。據外媒報道指，社交媒體Facebook、 Twitter和即時通訊軟件Telegram，被指未有刪除平台違規內容，再次遭到俄羅斯法院判處罰款。

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報道指出，當地法院表示，根據俄羅斯通信監管機構Roskomnadzor提交的協議，Facebook、 Twitter 和Telegram將分別被處以600萬盧布（約64萬港元）、550萬盧布（約58.6萬港元）和1100萬盧布（約117.3萬港元）罰款。

據當局法院指出，上述平台鼓勵未成年人參與未經批准的抗議活動。同時當局更要求外國科企需在俄羅斯設立辦公室，並將俄羅斯用戶數據保存在國內。事實上，上月Facebook及Telegram因未能刪除俄羅斯禁止的內容，被處以1700萬盧布（約181萬港元）和1000萬盧布（約107萬港元）罰款。

除了俄羅斯之外，最近英國首相約翰遜與企業代表會面時表示，若社交媒體未能移除平台上有關仇恨和種族主義的內容，最高可被判處全球收入10%的罰款。

責任編輯：李寶如