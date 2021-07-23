【東京奧運】女子射箭個人排名賽 南韓小將安山破紀錄

日本東京奧運女子射箭個人排位賽周五（23日）在東京夢之島公園舉行，但期間有ROC隊（俄羅斯）運動員在33度炎熱環境下比賽不支暈倒，其後獲醫護人員照料下情況穩定。此外，南韓20歲女選手以680分成績打破塵封25年的奧運紀錄。

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奧運女子射箭個人排名賽周五舉行，所有選手需頂著33度高溫在戶外場地比賽。南韓女選手分別包辦個人排名賽頭3位，其中年僅20歲的安山（An San） 於賽事以680分排名第1，張敏熙及姜彩瑛分別取得677分及675分，眾人都打破由烏克蘭選手於1996年亞特蘭大奧運所創的673分奧運紀錄。

安山屬首次參加奧運，被南韓媒體視為有望成首位在奧運會上連奪3項金牌的大熱門

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ROC隊（俄羅斯）選手Svetlana Gomboeva 在檢查最後成績時不支暈倒，需要教練及工作人員用冰塊降溫，並扶她到在樹下稍息。Gomboeva獲醫護人員照料下情況穩定，但需要離開賽場休息。

Gomboeva教練指，代表團首次出現中暑情況，在海參崴 （Vladivostok） 受訓時的溫度與東京相若，但東京濕度相對較高，導致在烈日下體感溫度有所差異。在個人排位賽得第3名的韓國選手姜彩瑛指，最近參加比賽當中，亦從未經歷像東京這樣的熱浪。

責任編輯：郭麗明