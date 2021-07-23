  • 32°C
香港時間 : 2021723日 (五) 19:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】女子射箭個人排名賽 南韓小將安山破紀錄

環球社會熱點 18:52 2021/07/23

分享：

日本東京奧運女子射箭個人排位賽周五（23日）在東京夢之島公園舉行，但期間有ROC隊（俄羅斯）運動員在33度炎熱環境下比賽不支暈倒，其後獲醫護人員照料下情況穩定。此外，南韓20歲女選手以680分成績打破塵封25年的奧運紀錄。

開幕禮融合日文元素 決定進場順序 【下一頁】

奧運女子射箭個人排名賽周五舉行，所有選手需頂著33度高溫在戶外場地比賽。南韓女選手分別包辦個人排名賽頭3位，其中年僅20歲的安山（An San） 於賽事以680分排名第1，張敏熙及姜彩瑛分別取得677分及675分，眾人都打破由烏克蘭選手於1996年亞特蘭大奧運所創的673分奧運紀錄。

安山屬首次參加奧運，被南韓媒體視為有望成首位在奧運會上連奪3項金牌的大熱門

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【東京奧運】開幕禮前繼續示威 民眾堅決要求取消 【下一頁】

ROC隊（俄羅斯）選手Svetlana Gomboeva 在檢查最後成績時不支暈倒，需要教練及工作人員用冰塊降溫，並扶她到在樹下稍息。Gomboeva獲醫護人員照料下情況穩定，但需要離開賽場休息。

Gomboeva教練指，代表團首次出現中暑情況，在海參崴 （Vladivostok） 受訓時的溫度與東京相若，但東京濕度相對較高，導致在烈日下體感溫度有所差異。在個人排位賽得第3名的韓國選手姜彩瑛指，最近參加比賽當中，亦從未經歷像東京這樣的熱浪。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【東京奧運】十大熱門點燃聖火人選
今日
【東京奧運】十大熱門點燃聖火人選
【東京奧運】開幕禮前繼續示威 民眾堅決要求取消
今日
【東京奧運】開幕禮前繼續示威 民眾堅決要求取消
【東京奧運】MISIA登開幕禮 獻唱日本國歌
今日
【東京奧運】MISIA登開幕禮 獻唱日本國歌
【東京奧運】捷克代表團6人確診 傳同行隊醫是源頭
今日
【東京奧運】捷克代表團6人確診 傳同行隊醫是源頭

你可能感興趣

【東京奧運】十大熱門點燃聖火人選
今日 18:19
【東京奧運】十大熱門點燃聖火人選
【東京奧運】開幕禮前繼續示威 民眾堅決要求取消
今日 18:35
【東京奧運】開幕禮前繼續示威 民眾堅決要求取消
【東京奧運】MISIA登開幕禮 獻唱日本國歌
今日 12:55
【東京奧運】MISIA登開幕禮 獻唱日本國歌
網絡熱話 運動 運動員 南韓 射箭 奧運會 ROC

上一篇文章

【輝瑞疫苗】以色列研究：應對Delta變種僅39%有效 仍可防重症

下一篇文章

【東京奧運】開幕禮前繼續示威 民眾堅決要求取消
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】開幕禮醜聞連連 導演失言被炒
【東京奧運】開幕禮醜聞連連 導演失言被炒
【東京奧運】開幕禮融合日文元素 決定進場順序
【東京奧運】開幕禮融合日文元素 決定進場順序
新型冠狀肺炎全球疫情（07月23日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月23日 時間18:00）
【BNO移民英國】倫敦撥千萬助港人搵工定居 市長：歡迎BNO移民
【BNO移民英國】倫敦撥千萬助港人搵工定居 市長：歡迎BNO移民
【東京奧運】總87宗相關確診 多名選手染疫退賽
【東京奧運】總87宗相關確診 多名選手染疫退賽
【英國疫情】自我隔離員工多 零售業再受重創
【英國疫情】自我隔離員工多 零售業再受重創