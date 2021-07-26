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【虛擬銀行】WeLab Bank冀半年內客戶翻倍　擴充產品增用戶活躍度

科技 08:00 2021/07/26

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WeLab Bank行政總裁李家達相信，數年內虛銀將會成為不少本地消費者的「主要銀行」。（受訪者提供圖片）

香港虛擬銀行去年起陸續開業，有數間的用戶數目在近月先後突破10萬。WeLab Bank（匯立銀行）作為其中之一，揚言在半年內將用戶數再翻一倍。該企行政總裁李家達在專訪中表示，虛銀憑藉大數據以及產品創新，為客戶提供貼心銀行體驗，未來有力成為客戶的「主要銀行」。

＜＜【數碼轉型】消費者習慣使用銀行數碼應用　願提供數據換更佳服務

＜＜【虛擬銀行】ZA Bank招募新血　需擅溝通愛探索新事物

近月多家虛銀接連出招爭取客戶，WeLab Bank亦不例外，近月先後推出首款私人貸款產品與及客戶推薦活動「R Friends 大薦」。但李家達強調，用戶數目之外，更重要是讓新客戶建立使用虛銀服務習慣，而該行至今的成績亦滿意，分享指該逾10萬名的客戶之中，約半數客戶使用兩項或以上的服務；截至6月底，預付卡的每月活躍用戶錄27%，而移動應用更達56%，反映用戶並非開了戶就閒置戶口。他補充，觀察現時客戶情況，每8個客戶之中，有一位有潛力會將該行視為主要銀行。

虛銀湧現，李家達認同，早期多間虛銀業務定位難免有模糊之處，加上亦要「摸著石頭過河」先一試水溫，但以該行為例，因為WeLab品牌較早已在市場出現，有一定認知度，加上對客戶了解，相信該行產品能填補市場上對銀行服務未能滿足的需求。他透露，該企有意推出財富管理產品，與Allianz Global Investors（AllianzGI）合作，期望在下半年推出。

香港銀行市場「underserve」

他續指，香港銀行服務市場的問題，是服務不足（underserve），例如不少消費者對儲蓄產品有需求，但傳統銀行入場費偏高，年輕人難以選用。虛銀在業務上就有相當彈性，並可以透過手機應用，即時提供用戶所需財務產品。

他特別強調，虛銀先天對FinTech的熟悉程度與架構彈性，可能快速地對應客戶需求，而且不同營運部門的連結亦更為互通。他以該行為例，採用雲端，微服務（microservice）架構，可依需求增加運算效能及擴充業務。但他認為，虛銀最強的武器，屬可突破傳統銀行的做法，智能、瞬時地提供服務。他相信，未來銀行憑藉科技可以化身用戶的個人助理，而且比起靠真人的客服團隊，更貼心，成本亦更低。

＜＜【金融科技】ING銀行力推金融科技　培育初創助落地

他評估，虛銀在香港早期算做得不錯，但距離廣泛滲透，現階段言之尚早。「香港700萬人，做得好的銀行，可以吸納100萬至200萬客戶，這樣看虛銀仍處於早期增長階段。」惟他亦預計，大約兩至三年，虛銀可望更為普及，成為不少消費者所使用的主要銀行，甚至屆時亦不需再刻意區分虛銀與傳統銀行。

記者：周俊霖

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