【東京奧運】開幕禮7點舉行 主題「情同與共」（不斷更新）

▲ 東京奧運開幕禮於今日本港時間晚上7點，在日本東京國立競技場舉行。

今屆東京奧運開幕禮於今日本港時間晚上7點，在日本東京國立競技場舉行。由於新冠肺炎疫情持續，東京奧運開幕禮不會安排觀眾入場，出席嘉賓人數也由1萬人大減至約950人。

★ 最新情況 （本港時間不斷更新）★

19:00 東京奧運開幕禮正式揭開序幕

【東京奧運】十大熱門點燃聖火人選 【下一頁】

【東京奧運】開幕禮前繼續示威 民眾堅決要求取消 【下一頁】

【東京奧運】捷克代表團6人確診 傳同行隊醫是源頭 【下一頁】

【東京奧運】MISIA登開幕禮 獻唱日本國歌 【下一頁】

開幕禮融合日文元素 決定進場順序 【下一頁】

東京奧運開幕禮由本港晚上7點開始，來自205個國家及地區的近6,000名運動員也會參加開幕禮。場館設計可容納6.8萬人入場觀賞開幕禮，但日本政府因應疫情收緊嘉賓人數至950人。日本預計有150人出席，包括德仁天皇﹑首相菅義偉﹑東京奧組委主席橋本聖子及東京都知事小池百合子等。

今屆奧運開幕禮的主題是「情同與共」（United by Emotion），東京奧組委希望所有人都能通過運動員的競技感受同樣的情緒，更相信運動可打破語言、文化等界限來團結世界。

運動員、官員和教練等人宣誓後，今屆奧運就會正式開幕。當聖火抵達現場並點燃後，現場會進行一場文藝表演，也會保留煙花環節。

責任編輯：鄭錦玲