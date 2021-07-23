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【東京奧運】開幕禮7點舉行 主題「情同與共」（不斷更新）

環球社會熱點 19:02 2021/07/23

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東京奧運開幕禮於今日本港時間晚上7點，在日本東京國立競技場舉行。

今屆東京奧運開幕禮於今日本港時間晚上7點，在日本東京國立競技場舉行。由於新冠肺炎疫情持續，東京奧運開幕禮不會安排觀眾入場，出席嘉賓人數也由1萬人大減至約950人。

★ 最新情況 （本港時間不斷更新）★

19:00 東京奧運開幕禮正式揭開序幕

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 開幕禮融合日文元素 決定進場順序 【下一頁】

東京奧運開幕禮由本港晚上7點開始，來自205個國家及地區的近6,000名運動員也會參加開幕禮。場館設計可容納6.8萬人入場觀賞開幕禮，但日本政府因應疫情收緊嘉賓人數至950人。日本預計有150人出席，包括德仁天皇﹑首相菅義偉﹑東京奧組委主席橋本聖子及東京都知事小池百合子等。

今屆奧運開幕禮的主題是「情同與共」（United by Emotion），東京奧組委希望所有人都能通過運動員的競技感受同樣的情緒，更相信運動可打破語言、文化等界限來團結世界。

運動員、官員和教練等人宣誓後，今屆奧運就會正式開幕。當聖火抵達現場並點燃後，現場會進行一場文藝表演，也會保留煙花環節。

責任編輯：鄭錦玲

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