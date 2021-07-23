【疫苗接種】金管局：過半高風險銀行員工已接種疫苗　無計劃強制要求

▲ 阮國恒指，過去個多月，銀行業界對疫苗接種的認知、意慾都有明顯增加。（陳靜儀攝）

金管局早前向業界發出指引，要求銀行提交預期接種疫苗的部門清單及相關員工總數。金管局副總裁阮國恒表示，已收到銀行匯報，合符疫苗接種建議的員工約有50%人，當中過半已完成接種疫苗。

阮國恒指，過去個多月，銀行業界對疫苗接種的認知、意慾都有明顯增加，並反映在接種率上升，目前已有超過半數的高風險員工已接種疫苗，而且比例一直增加。

金管局要求銀行2周內交接種疫苗名單，詳見【下一頁】

他續指，參考外國經驗，銀行服務在疫情期間必須維持運作，因此銀行員工須有足夠保障，而接種疫苗正正有助確保疫情受控，因此繼續鼓勵業界推動員工接種疫苗。

根據金管局指引，未接種疫苗的銀行職員須每兩星期進行一次病毒檢測。至於會否考慮強制高風險銀行職員接種疫苗，阮國恒指，接種疫苗始終屬個人選擇，目前並無計劃強制要求員工接種。

他又重提，若香港接種率較其他金融市場落後，將會影響香港國際金融中心地位，因此有必要繼續鼓勵業界推動員工接種疫苗。

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記者：趙穎妍