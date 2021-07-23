【有相睇】居屋樓價向升？竹園北邨業主九折放盤　綠表價300萬成交仍高估價5%

白居二購買証批出至今近兩個月，居屋二手樓盤漸被消化，出現小價升現象。富誠地產林惠芳表示，竹園北邨2房單位以綠表價300萬元成交，業主放盤多時減價約10%，最後單位仍以高於銀行估價5%沽出。

上述單位為黃大仙穎竹街8號竹園北邨8座松園樓低層7室，單位為2房間隔，實用面積443平方呎，座向東面望區內景觀。單位日前以300萬元（綠表）成交，實用呎價6,772元。

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原業主於2008年1月以25萬元（綠表）購入，持有單位13年，是次轉手賬面獲利約$75萬元，期間升值近12倍。

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