【麥當勞優惠】麥當勞App下周優惠率先睇 美食優惠高達200元 19元歎雙層洋蔥牛蛋飽配中汽水強勢回歸

暑假來臨，麥當勞繼續推出新一輪優惠，麥當勞App於下周一（26日）起的一個星期，推出18張一套的麥當勞App限定電子優惠券，美食優惠高達200元。優惠遍佈不同時段，分別可於早餐、下午茶、晚餐及McCafé等享用。



下星期麥當勞App的優惠中，重點優惠包括「26元歎雙層芝士孖堡超值套餐」，另外「19元 歎雙層洋蔥牛蛋飽配中汽水」也在今個暑假強勢回歸。至於大受歡迎的「26元歎McCafé凍阿華田珍珠鮮奶/ 宇治抹茶珍珠鮮奶 (中)」優惠亦將全日供應。

以下即睇新一輪麥當勞app限定電子優惠券詳情：

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同日（7月26）起，逢星期一至五，麥當勞將聯同威露士一連八星期分階段送上不同貼心又實用的禮品，顧客凡購買指定超值早晨套餐一份*，便可獲贈指定禮品乙份。首個星期將送出王子玫瑰皂KH亮膚水療沐浴露(420毫升)。

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記者：陳詠妍