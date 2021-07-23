  • 32°C
香港時間 : 2021723日 (五) 19:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【麥當勞優惠】麥當勞App下周優惠率先睇 美食優惠高達200元 19元歎雙層洋蔥牛蛋飽配中汽水強勢回歸

理財智慧 18:09 2021/07/23

分享：

暑假來臨，麥當勞繼續推出新一輪優惠，麥當勞App於下周一（26日）起的一個星期，推出18張一套的麥當勞App限定電子優惠券，美食優惠高達200元。優惠遍佈不同時段，分別可於早餐、下午茶、晚餐及McCafé等享用。


下星期麥當勞App的優惠中，重點優惠包括「26元歎雙層芝士孖堡超值套餐」，另外「19元 歎雙層洋蔥牛蛋飽配中汽水」也在今個暑假強勢回歸。至於大受歡迎的「26元歎McCafé凍阿華田珍珠鮮奶/ 宇治抹茶珍珠鮮奶 (中)」優惠亦將全日供應。

以下即睇新一輪麥當勞app限定電子優惠券詳情：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

同日（7月26）起，逢星期一至五，麥當勞將聯同威露士一連八星期分階段送上不同貼心又實用的禮品，顧客凡購買指定超值早晨套餐一份*，便可獲贈指定禮品乙份。首個星期將送出王子玫瑰皂KH亮膚水療沐浴露(420毫升)。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

 

美食 麥當勞 Cafe 下午茶

上一篇文章

【有相睇】居屋樓價向升？竹園北邨業主九折放盤　綠表價300萬成交仍高估價5%

下一篇文章

【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】先敬羅衣後敬人 佩戴電子手錶被取笑　網民：首富都是戴精工錶
【職場熱話】先敬羅衣後敬人 佩戴電子手錶被取笑　網民：首富都是戴精工錶
【疫苗抽獎】宏利公積金推疫苗接種大抽獎 送出超過850萬紅利單位回贈 頭獎價值高達85萬元
【疫苗抽獎】宏利公積金推疫苗接種大抽獎 送出超過850萬紅利單位回贈 頭獎價值高達85萬元
【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人
【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人
【公屋裝修】40萬將300呎公屋變身外國木屋 一家三口各擁自己天地 一個設計解決客廳採光問題
【公屋裝修】40萬將300呎公屋變身外國木屋 一家三口各擁自己天地 一個設計解決客廳採光問題
【疫苗抽獎】中信股份推總值149萬禮品抽獎 頭獎39萬日產七人車
【疫苗抽獎】中信股份推總值149萬禮品抽獎 頭獎39萬日產七人車
【職場熱話】晚上在家工作發現同事都在線上 一起為公司「賣命」 網民：香港人每個都是這樣
【職場熱話】晚上在家工作發現同事都在線上 一起為公司「賣命」 網民：香港人每個都是這樣