【居屋裝修】新入伙居屋廁所對大門　考妙設計變「隱藏門」 開放式廚房增煮食空間　一家三口用47萬打造簡約溫馨風

新屋入伙，有些業主可能會對單位間隔感到不滿但又無從入手。最近，就有一家三口對新入伙居屋的間隔感到不滿，決定來個大改造。是次要介紹的單位是位於將軍澳雍明苑一個居屋單位。屋主一家三口住在這個兩房一廳，實用面積440呎的單位，設計加上裝修大約用了三個月。

屋主與Art Ascent Design的設計團隊商量後，決定以「簡約溫馨」作整體設計風格，全屋使用淺色原木材、灰色牆布和白色為主調，全屋燈光使用櫃燈、燈槽燈、背景燈等以米色的自然光來調節。

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由於是新入伙居屋，廁所對著大門，風水和外觀上都不太好，廚房間隔亦不太實用。於是設計師Jamis就決定把間隔來個大改造，先把廁所門移左一點，令門口會更偏向中間。另外，James亦做了一個「隱藏門」的效果，使用L型的設計配上米白色的「條子屏風」趟門，把廁所門和客廳的電視櫃融為一體，客人一進門也不會留意到廁所門。廁所內部亦做了些大改動，原本廁所空間不足，放置櫃門的位置較細。所以James把廁所櫃做了個弧形的設計，增加空間感，亦可擴闊坐廁和洗手盤的空間。

另外，由於原本廚房空間較少，James為屋主拆了廚房牆身及門，形成開放式廚房。再造了一個大廚櫃，把其伸延到大門側，使單位視覺效果更為統一，近大門的一面可當鞋櫃使用，令廚房空間和實用率大增。廚房上更安裝了天花，並把其伸延出到廁所位置，一來在視覺上更統一，二來可以把趟門的路軌收上去，令趟門可以升高一點，驟眼一看不會發現這裡有門的存在。

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為了顧及只有約4歲的兒子，在客廳近窗位置特別設了一個活動空間，讓小朋友可以在此玩樂。在窗下亦配上與「條子屏風」相同的米白色木條子，令整體感覺更溫暖和統一。而兒子房間就設置了雙層的「子母床」，如有客人到訪可安排他們睡在上格床。下格床則是兒子睡覺的地方，設計師透露平時女屋主會與兒子在床上說故事，所以下格床就延續客廳溫馨的設計，用木條子做背景，再加上淡黃色的燈光，使人感到溫暖。

清拆及雜項 $30,000

泥水工程 $50,000

水電工程 $80,000

木器及傢俱及門套 $250,000

油漆工程 $60,000 總共：＄470,000

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圖片由設計公司Art Ascent Design提供

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責任編輯：黃苑筠