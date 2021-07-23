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【恒大3333】滙豐及中銀香港傳重新考慮停批恒大樓花按揭申請的決定

股市 18:02 2021/07/23

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【恒大3333】滙豐及中銀香港傳重新考慮停批恒大樓花按揭申請的決定

滙豐、渣打、東亞 （00023） 等銀行早前暫停為中國恒大 （03333） 位於香港的未竣工樓盤的買家，提供樓花按揭貸款申請。外電引述知情人士指，在金管局過問相關情況後，滙豐和中國香港 （02388） 正在重新考慮該決定。

滙豐等暫停接受恒大樓花按揭申請，恒大指在港樓盤按計劃推進，看【下一頁】

消息指，金管局周四（22日）要求銀行就情況作出解釋，問及是否告知了員工和買家針對恒大兩個在建項目的貸款被暫停。據指，一位銀行人士將金管局的詢問解讀為委婉地要求銀行重新考慮其決定。

報道指，滙豐、中銀香港及東亞銀行被問及有否改變決定，三間銀行有即時回應。而目前尚不清楚恒生銀行和東亞銀行是否也在重新考其決定。

金管局指，會與銀行就各種事宜溝通，但不會就個別政策作出評論。而恒大亦沒有回應上述消息。

消息人士本周稍早曾表示，包括滙豐、中銀香港、恒生 （00011） 及東亞，在重新評估貸款風險後，暫停接受恒大位於香港的兩個在建項目的按揭申請。

相關文章：【恒大3333】瀋陽支持國企增持盛京銀行　恒大或失控制權、鄭裕彤家族等香港富豪持股

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編輯：袁諾曦

港股 傳統經濟股 中國恒大（03333） 恒大
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