【品牌有段故】老字號詠藜園面對三大問題　為何還能開新分店？

▲ 本港近年老字號愈來愈少，原來已有70多年歷史的詠藜園亦面對着不少問題。（詠藜園facebook圖片）

詠藜園日前宣布，將會在觀塘增設兩間新分店，並以200萬元招募餐飲從業員創業。詠藜園始創於1947年，已有70多年歷史，本港近年老字號愈來愈少，原來詠藜園亦面對着不少問題。

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首先了解一下詠藜園為何那麼聞名？詠藜園創始人楊殿湖的先祖原來是清朝御廚，故有多款菜式屬御膳及家傳秘方。招牌手製擔擔麵是由打麵師傅譚雙良當年以祖傳方法製造，但因麵質較粗，經改良後變成入口軟滑爽口，香味濃郁。

問題一：疫情下生意急跌

貴為米芝蓮推介的老字號，正常市況，閒日每日的生意額有8至9萬元，每月有500多萬元生意，不過疫情下生意一度急跌9成，最差時每日生意只有6,000多元。

問題二：青黃不接成問題

不少人關注詠藜園為從事餐飲業人士提供創業機會，主題是「只要你有撚手好菜，便能贏取 200 萬元做老闆」。不過，幾年前詠藜園亦曾宣布，預留一千萬元資金，出錢出秘方，招聘及培育年輕接班人，但招聘數月仍不成功，主因是工作辛苦、家人反對做「廚房佬」等。

問題三：慘被逆市加租

詠藜園要面對的何止是生意、青黃不接，租金是食肆最大的支出，而老闆楊王小玲透露，疫情下卻被業主逆市加租1成，最後亦無奈簽下新租約。

幸好詠藜園逆市變陣，包括首次推出外賣服務，又推出積分抽獎活動吸客，現時成功達到收支平衡，更將開新分店招聘100人。

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責任編輯：朱悅瀅

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