  • 32°C
香港時間 : 2021723日 (五) 19:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【品牌有段故】老字號詠藜園面對三大問題　為何還能開新分店？

商業 18:06 2021/07/23

分享：

本港近年老字號愈來愈少，原來已有70多年歷史的詠藜園亦面對着不少問題。（詠藜園facebook圖片）

詠藜園日前宣布，將會在觀塘增設兩間新分店，並以200萬元招募餐飲從業員創業。詠藜園始創於1947年，已有70多年歷史，本港近年老字號愈來愈少，原來詠藜園亦面對着不少問題。

【本地品牌】詠藜園觀塘增2間分店聘100人　以200萬招募餐飲從業員創業

【電子消費券】餐飲業諗計把握消費券商機　推出預售餐飲券　延長消費券效應

首先了解一下詠藜園為何那麼聞名？詠藜園創始人楊殿湖的先祖原來是清朝御廚，故有多款菜式屬御膳及家傳秘方。招牌手製擔擔麵是由打麵師傅譚雙良當年以祖傳方法製造，但因麵質較粗，經改良後變成入口軟滑爽口，香味濃郁。

問題一：疫情下生意急跌
貴為米芝蓮推介的老字號，正常市況，閒日每日的生意額有8至9萬元，每月有500多萬元生意，不過疫情下生意一度急跌9成，最差時每日生意只有6,000多元。

問題二：青黃不接成問題
不少人關注詠藜園為從事餐飲業人士提供創業機會，主題是「只要你有撚手好菜，便能贏取 200 萬元做老闆」。不過，幾年前詠藜園亦曾宣布，預留一千萬元資金，出錢出秘方，招聘及培育年輕接班人，但招聘數月仍不成功，主因是工作辛苦、家人反對做「廚房佬」等。

問題三：慘被逆市加租
詠藜園要面對的何止是生意、青黃不接，租金是食肆最大的支出，而老闆楊王小玲透露，疫情下卻被業主逆市加租1成，最後亦無奈簽下新租約。

幸好詠藜園逆市變陣，包括首次推出外賣服務，又推出積分抽獎活動吸客，現時成功達到收支平衡，更將開新分店招聘100人。

《ET贏商》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：朱悅瀅

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

相關文章

【電子消費券】餐飲業諗計把握消費券商機　推出預售餐飲券　延長消費券效應
今日
【電子消費券】餐飲業諗計把握消費券商機　推出預售餐飲券　延長消費券效應
【電子消費券】餐飲業可受惠消費券？　黃家和料助業界增逾150億元收益
今日
【電子消費券】餐飲業可受惠消費券？　黃家和料助業界增逾150億元收益
【東京奧運】信和集團斥800萬設推廣活動　料人流和生意增長雙位數字
2021/07/21
【東京奧運】信和集團斥800萬設推廣活動　料人流和生意增長雙位數字
【電子消費券】戶戶送夥AlipayHK推700萬元獨家優惠　將消費券結合優惠券使用
2021/07/20
【電子消費券】戶戶送夥AlipayHK推700萬元獨家優惠　將消費券結合優惠券使用

你可能感興趣

【電子消費券】餐飲業諗計把握消費券商機　推出預售餐飲券　延長消費券效應
今日 11:00
【電子消費券】餐飲業諗計把握消費券商機　推出預售餐飲券　延長消費券效應
【電子消費券】餐飲業可受惠消費券？　黃家和料助業界增逾150億元收益
今日 10:00
【電子消費券】餐飲業可受惠消費券？　黃家和料助業界增逾150億元收益
【東京奧運】信和集團斥800萬設推廣活動　料人流和生意增長雙位數字
14:23 2021/07/21
【東京奧運】信和集團斥800萬設推廣活動　料人流和生意增長雙位數字
餐廳 中菜 外賣 餐飲 觀塘 疫情 米芝蓮 菜式

下一篇文章

【麥當勞優惠】麥當勞App下周優惠　19元享雙層洋蔥牛蛋飽配中汽水
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【本地品牌】詠藜園觀塘增2間分店聘100人　以200萬招募餐飲從業員創業
【本地品牌】詠藜園觀塘增2間分店聘100人　以200萬招募餐飲從業員創業
【職位空缺】消防處聘請控制隊目　無需考體能起薪31910元
【職位空缺】消防處聘請控制隊目　無需考體能起薪31910元
【疫苗抽獎】留意中獎短訊！香港總商會今日抽出首輪得獎者　合共送出過千份大獎
【疫苗抽獎】留意中獎短訊！香港總商會今日抽出首輪得獎者　合共送出過千份大獎
【展覽】荷花BB展8月5至8日舉行　嬰幼兒孕婦用品低至3折
【展覽】荷花BB展8月5至8日舉行　嬰幼兒孕婦用品低至3折
【動漫節】動漫節門票維持40元　大會預期人流與以往相若
【動漫節】動漫節門票維持40元　大會預期人流與以往相若
【動漫節2021】政府突限制入場人數　主辦方估計每天有2萬人未能入場 展商仍盼有7位數生意額
【動漫節2021】政府突限制入場人數　主辦方估計每天有2萬人未能入場 展商仍盼有7位數生意額