【ＭIRROR狂熱--多相】MIRROR及ERROR現身商場為「ViuTV夏日電視賞」造勢 睇奧運儲印花換Sound Bear禮品

MIRROR、ERROR風潮停不了！

今天雖然是東京奧運開幕的大日子，但相信由昨日開始在網絡上被洗版的都離不開本港人氣男團ＭIRROR和ERROR。不少粉絲為見偶像一面，在昨天早上已提前到屯門市廣場「霸頭位」，場面好不熱鬧。而隨着中午12點，一行十六人浩浩蕩蕩的從扶手電梯來到台前，現場氣氛更見高漲。近年MIRROR的出現，確實是扭轉了本港沉寂多年的追星熱潮，難怪不論老幼男女，如今都被他們吸引著迷。

▲ ViuTV今日特於屯門市廣場舉行盛大記者會，邀得人氣男團MIRROR及ERROR，一行十六人出席

▲ 人氣男團ＭIRROR和ERROR一行十六人浩浩蕩蕩的從扶手電梯來到台前，現場氣氛更見高漲

當然，由電訊盈科（0008）旗下ViuTV一手捧紅的何止兩隊男團，其吉祥物Sound Bear同樣深受大眾歡迎。早前，ViuTV舉辦「ViuTV 5周年電視賞」，觀眾反應熱烈，獎品火速換罄。有見及此，ViuTV於今個夏天推出「ViuTV夏日電視賞」，再次送出豐富禮物，回饋觀眾對ViuTV的支持。

「ViuTV夏日電視賞」玩法簡單，活動由即日（23日）至8月8日進行，合資格參加者需於活動期間，每日實時收看ViuTV 99台精彩奧運節目，並留意廣告時段於電視螢光幕左上角出現的Sound Bear圖案，只需使用智能手機，於ViuTV App打開「電視賞」功能，實時捕捉電視畫面上的Sound Bear圖案以獲取印花。每成功捕捉1個Sound Bear圖案即可獲取1個印花，並可於7月23日至8月15日期間，使用印花兌換豐富獎品，各位Sound Bear粉絲要密切留意！

▼今日無法出席現場的朋友，可看看以下照片感受一下今天的現場氣氛。

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▼MIRROR、ERROR向現場觀眾力推《力圖打排球》及《水著考有Feel》兩個特備節目

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▼MIRROR、ERROR向現場觀眾力推《力圖打排球》及《水著考有Feel》兩個特備節目

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▼各人粉絲各據一方，遍布整個商場，現場氣氛熱鬧

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記者：張以正