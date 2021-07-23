  • 31°C
香港時間 : 2021723日 (五) 22:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ＭIRROR狂熱--多相】MIRROR及ERROR現身商場為「ViuTV夏日電視賞」造勢 睇奧運儲印花換Sound Bear禮品

理財智慧 19:07 2021/07/23

分享：

MIRROR、ERROR風潮停不了！  

今天雖然是東京奧運開幕的大日子，但相信由昨日開始在網絡上被洗版的都離不開本港人氣男團ＭIRROR和ERROR。不少粉絲為見偶像一面，在昨天早上已提前到屯門市廣場「霸頭位」，場面好不熱鬧。而隨着中午12點，一行十六人浩浩蕩蕩的從扶手電梯來到台前，現場氣氛更見高漲。近年MIRROR的出現，確實是扭轉了本港沉寂多年的追星熱潮，難怪不論老幼男女，如今都被他們吸引著迷。

ViuTV今日特於屯門市廣場舉行盛大記者會，邀得人氣男團MIRROR及ERROR，一行十六人出席

人氣男團ＭIRROR和ERROR一行十六人浩浩蕩蕩的從扶手電梯來到台前，現場氣氛更見高漲

當然，由電訊盈科（0008）旗下ViuTV一手捧紅的何止兩隊男團，其吉祥物Sound Bear同樣深受大眾歡迎。早前，ViuTV舉辦「ViuTV 5周年電視賞」，觀眾反應熱烈，獎品火速換罄。有見及此，ViuTV於今個夏天推出「ViuTV夏日電視賞」，再次送出豐富禮物，回饋觀眾對ViuTV的支持。

「ViuTV夏日電視賞」玩法簡單，活動由即日（23日）至8月8日進行，合資格參加者需於活動期間，每日實時收看ViuTV 99台精彩奧運節目，並留意廣告時段於電視螢光幕左上角出現的Sound Bear圖案，只需使用智能手機，於ViuTV App打開「電視賞」功能，實時捕捉電視畫面上的Sound Bear圖案以獲取印花。每成功捕捉1個Sound Bear圖案即可獲取1個印花，並可於7月23日至8月15日期間，使用印花兌換豐富獎品，各位Sound Bear粉絲要密切留意！

▼今日無法出席現場的朋友，可看看以下照片感受一下今天的現場氣氛。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

▼MIRROR、ERROR向現場觀眾力推《力圖打排球》及《水著考有Feel》兩個特備節目

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

▼MIRROR、ERROR向現場觀眾力推《力圖打排球》及《水著考有Feel》兩個特備節目

    點擊圖片放大
    +11
    +10

▼各人粉絲各據一方，遍布整個商場，現場氣氛熱鬧

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

音樂節目 音樂會 音樂 樂隊 香港電訊－SS（06823） ViuTV ERROR自肥企画 Error 調教你MIRROR Mirror
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】晚上在家工作發現同事都在線上 一起為公司「賣命」 網民：香港人每個都是這樣
【職場熱話】晚上在家工作發現同事都在線上 一起為公司「賣命」 網民：香港人每個都是這樣
【疫苗抽獎】宏利公積金推疫苗接種大抽獎 送出超過850萬紅利單位回贈 頭獎價值高達85萬元
【疫苗抽獎】宏利公積金推疫苗接種大抽獎 送出超過850萬紅利單位回贈 頭獎價值高達85萬元
【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人
【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人
【疫苗抽獎】中信股份推總值149萬禮品抽獎 頭獎39萬日產七人車
【疫苗抽獎】中信股份推總值149萬禮品抽獎 頭獎39萬日產七人車
【公屋裝修】40萬將300呎公屋變身外國木屋 一家三口各擁自己天地 一個設計解決客廳採光問題
【公屋裝修】40萬將300呎公屋變身外國木屋 一家三口各擁自己天地 一個設計解決客廳採光問題
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎第二輪抽獎結果出爐　下周一起開始領獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎第二輪抽獎結果出爐　下周一起開始領獎