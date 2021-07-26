【職場熱話】下大雨應否叫外賣？ 外送員是否有花紅？ 網民：落住雨送幾涼爽

近日打風下大雨，令不少員工十分狼狽地回到公司。到了午餐時間，看着外面風雨橫行的街道，連想出去吃飯的心情都沒有了，只能考慮叫外賣。近日有網民於網上討論區發文，詢問外送員對打風還要送外賣的看法。

網民經歷：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

不少網民覺得外賣軟件的外送員應該很喜歡打風，因為會有更多的單子，多做多賺，「落住雨送幾涼爽，又唔洗抺汗，啲嘢食倒瀉少少又可以話天氣問題！」。他們又指以前是時薪出糧，現在是逐單計算，上班的外送員當然是想掙錢，沒有樓主說的過分之嫌。「你自己打工，不掛黑雨也要上班吧，一樣心態而已。」

【麥當勞優惠】麥當勞App下周優惠率先睇 美食優惠高達200元 19元歎雙層洋蔥牛蛋飽配中汽水強勢回歸【下一頁】

有點外賣的網民指自己會多給貼士，更分享自己上次的經歷。外送員在大雨時為他的外賣入膠袋，到手後裏面是沒有雨水，他最後給了50元貼士。別的網民就稱自己住的地方要騎摩托車出入，太危險，所以不會叫外賣。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷