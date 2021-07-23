【英國疫情】食品業員工豁免隔離 改每日檢測

英國解封後仍保留自我隔離措施，多個行業人手短缺，超市貨品供應同樣緊張。英國政府周四（22日）宣布緊急豁免食品業員工隔離，改為每日進行檢測。另外，英國政府更公布免隔離職業名單，准許16個特定行業員工免隔離工作。

英國超市供應短缺 英版「安心出行」非單一原因 【下一頁】

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英版「安心出行」防疫追蹤應用程式在截至上周四（15日）的一周内，通知近61.9萬人成為密切接觸者並需隔離，隔離人數大增導致英國人手短缺。英國製造業組織Make UK的一項調查顯示，有13%的公司被迫停產，更有四分之一受訪者表示公司最少有一成員工正在隔離。

針對超市食品供應短缺的問題，英國政府周四宣布緊急批准500個食品業場所的員工，以每日檢測的方式代替隔離。

英國環境、食品及鄉郊事務大臣尤俊仕（George Eustice）讚揚，從事食品業員工在疫情期間一直擔任幕後英雄（hidden heroes），政府正與行業合作確保員工可每日檢測並安全復工。

英媒指超市等零售業員工不在豁免範圍内，政府集中豁免從事食品倉務、加工及運輸的員工。

英國自我隔離員工多 零售業再受重創 【下一頁】

但有食品公司高層批評，英國政府不同時豁免超市等零售業員工隔離，即使有充足的食品供應，卻沒有足夠人手負責上架及銷售等程序。

英國政府同時公布行業名單，准許16個行業人士以檢測取代隔離。這些行業包括能源業、民用核能業、電子基建、食品生産及供應、廢品業、供水業、獸醫藥業、重要化學品業、重要運輸業、醫療業、醫學器械業、醫學消耗品業、緊急服務行業、海關、國防及地區政府員工。

公司需向特定英國政府部門申請授權，包括提供豁免哪些員工及豁免理由等資料，才可讓已完成接種疫苗的員工重返工作崗位。

責任編輯：鄭錦玲