【內房監管】住建部等8部門加強規範內房　對未能還債等企業重點監管　用3年時間實現房產市場秩序明顯好轉

▲ 住建部等8部門加強規範內房 對未能還債等企業重點監管 用3年時間實現房產市場秩序明顯好轉

住建部聯同國家發改委、公安部、自然資源部、稅務總局、市場監管總局、銀保監會、國家網信辦，共8個部門發布《住房和城鄉建設部等8部門關於持續整治規範房地產市場秩序的通知》，重點整治房地產開發、房屋買賣等，力爭用3年左右時間，實現房地產市場秩序明顯好轉，令違法違規行為得到有效遏制，監管制度不斷健全，監管信息系統基本建立等。

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《通知》表示，要持續加大懲處力度，對違法違規的房地產開發企業、中介機構、住房租賃企業、物業服務企業、金融機構、網絡媒體及從業人員，採取警示約談、停業整頓、吊銷營業執照和資質資格證書等措施，並予以公開曝光。涉嫌犯罪則移交公安司法部門。對逾期不能償還債務、大規模延期交房、負面輿情較多等重大經營風險企業，實施重點監管。

整治重點包括4方面，分別為房地產開發、房屋買賣、住房租賃及物業服務。在房地產開發方面，重點整治房地產開發企業違法違規開工建設；未按施工圖設計文件開發建設；未按房屋買賣合同約定如期交付；房屋滲漏、開裂、空鼓等質量問題突出；未按完整居住社區建設標准建設配套設施。

房屋買賣方面，重點包括發布虛假違法房地產廣告，發布虛假房源信息；捂盤惜售，囤積房源；挪用交易監管資金；套取或協助套取「經營貸」「消費貸」等非個人住房貸款用於購房等。

至於住房租賃，重點整治未提交開業報告即開展經營；未按規定如實完整報送相關租賃信息；網絡信息平台未履行信息發布主體資格核驗責任；克扣租金押金；采取暴力、威脅等手段強制驅趕租戶；違規開展住房租賃消費貸款業務；存在「高進低出」「長收短付」等高風險經營行為；未按規定辦理租金監管。

物業服務的整治重點包括未按照物業服務合同約定內容和標准提供服務；未按規定公示物業服務收費項目標准、業主共有部分的經營與收益情況、維修資金使用情況等相關信息；超出合同約定或公示收費項目標准收取費用等。

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編輯：袁諾曦