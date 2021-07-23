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【新股IPO】美菜網擬考慮由美國轉至香港上市

股樓投資 17:41 2021/07/23

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愈來愈多原計劃到美國上市的中國企業轉投香港上市，引述外電報道，生鮮電商平台美菜網亦正考慮將其原定在美國上市的計劃，轉至香港上市，據知情人士透露，美菜網正開始準備在港上市事宜，不過目前仍在籌劃之中，故日後亦有可能決定繼續在美國上市。據報道，美菜網今年較早時以保密形式申請在美國發行股份，計劃集資５億美元。

中概股風暴 字節跳動傳仍未放棄上市計劃，【見下頁】

美菜網於2014年成立，是一家F2B的生鮮供應鏈企業。即通過高效冷鏈物流網絡作為中間基礎，一端連接農業市場，另一端則連接起餐飲市場。公司成立僅4年融資總額便超過了80億。其中，最新一筆融資是發生在2018年10月，由Tiger Global Management、高瓴資本投資的8億美元E+輪融資。美菜網官網信息顯示，2018年9月，其估值近70億美元。

延伸閱讀：花旗指金沙旗下倫敦人具競爭力　重申該股為濠賭股首選  

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記者：張以正

中國概念股 IPO 港股

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