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【新股IPO】海外上市監管趨嚴　傳電商平台美菜網IPO棄美赴港

新股IPO 17:28 2021/07/23

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電商平台美菜網IPO傳轉戰香港

中國初創生鮮電商平台美菜商城市傳計劃赴美上市，早前已經秘密遞交上市申請，計劃集資5億美元。不過據外電最新報道指，因為內地政府近期打擊企業赴海外上市，美菜網正在考慮將首次公開募股的地點，由美國轉移至香港。

華爾街投行：中國企業「棄美赴港」上市或成唯一出路（附短片），詳看【下一頁】

據知情人士指，中國監管機構近期陸續下架滴滴有關的軟件，並出台文件，指掌握超過100萬用戶個人信息的運營者，在赴美上市前必須先接受網絡安全審查。有鑒於滴滴接受的前所未有的處罰，美菜網整考慮移師至香港進行IPO。

不過，有關人士指，有關決定仍在商討中，美菜網有機會稍後再按原計劃繼續赴美上市。

美菜網於2014年成立，主打農產品和蔬菜水果的B2B電子商務網站，為中國約1000萬家餐廳和蔬菜店鋪，提供一站式、全品類的原材料採購服務。

美菜網自成立至今合共進行8輪融資，高瓴資本、美團 （03690） 等均是股東。根據其2018年E+輪融資訊息顯示，公司當時的估值達70億美元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】內地電子煙公司Aspire Global赴美上市　集資約10.5億元

【港交所股價】大摩：赴港上市IPO增利港交所增市佔率　升目標價至515元

記者：梁安琪

港股 新經濟股 集資 美國 香港 IPO

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