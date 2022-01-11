【新股IPO】內地電商平台美菜網傳棄美赴港IPO　擬今年上半年向聯交所遞表

▲ 電商平台美菜網IPO傳轉戰香港

中國初創生鮮電商平台美菜網於2021年7月傳出棄美赴港IPO。內媒引述消息人士指，美菜網計劃今年上半年向聯交所提交上市申請，並已選定投行負責上市事宜。

此前外電報道指，因為內地政府近期打擊企業赴海外上市，美菜網正在考慮將首次公開募股的地點，由美國轉移至香港。美菜商網原計劃赴美上市，早前已經秘密遞交上市申請，計劃集資5億美元。

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據知情人士指，中國監管機構近期陸續下架滴滴有關的軟件，並出台文件，指掌握超過100萬用戶個人信息的運營者，在赴美上市前必須先接受網絡安全審查。有鑒於滴滴接受的前所未有的處罰，美菜網整考慮移師至香港進行IPO。

不過，有關人士指，有關決定仍在商討中，美菜網有機會稍後再按原計劃繼續赴美上市。

美菜網於2014年成立，主打農產品和蔬菜水果的B2B電子商務網站，為中國約1000萬家餐廳和蔬菜店鋪，提供一站式、全品類的原材料採購服務。

美菜網自成立至今合共進行8輪融資，高瓴資本、美團 （03690） 等均是股東。根據其2018年E+輪融資訊息顯示，公司當時的估值達70億美元。

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記者：梁安琪