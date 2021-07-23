【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元

香港總商會先前推出「香港做得到！幸運大抽獎」的疫苗接種大抽獎活動。今日(23日)總商會已抽出活動首輪的得獎者，首輪大抽獎合共送出1099份獎品，總值650萬元，當中包括平治C系列房車、國泰商務客位機票、購物及餐飲禮券等。完整得獎名單在今天已刊登在抽獎活動網站。得獎者會在每輪抽獎後2天內獲短訊通知，並須於總商會發出通知後10天內預約指定時間領獎。

【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎第二輪抽獎結果出爐 下周一起開始領獎 【下一頁】

參加資格：

參加者必須年滿18歲或以上， (i)持有有效香港永久性居民身份證的香港永久性居民，或 (ii)持有有效香港身份證的香港非永久性居民，並於登記參加抽獎活動前已在香港接種兩劑2019新冠疫苗

有關得獎名單：

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「香港做得到！幸運大抽獎」活動分七輪進行，合共送出6,700份禮品，抽獎日期分別為7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日及9月30日。

凡年滿18歲、持有效香港身份證並已在香港完成接種兩劑新冠疫苗的人士，均可參加抽獎活動。 有關是次抽獎活動的登記方法、獎品詳情和條款及細則，可瀏覽官方網站。

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責任編輯：羅浩濂