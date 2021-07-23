全球多個大型網站斷線 網絡供應商稱非黑客攻擊

全球包括匯豐銀行等多間大公司的網站周四（22日）一度短暫癱瘓，內容傳送網絡服務供應商Akamai表示，網絡中斷因域名系統服務故障導致，不涉及黑客攻擊。相關網站一度停擺約1小時，Akamai指公司會繼續監察。

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總部位於馬薩諸塞州（又稱麻省）的Akamai發表聲明表示，周四一次服務中斷導致包括匯豐銀行等多個全球性網站一度無法使用。網站服務約1小時候恢復，Akamai公司在網站上宣布，系統恢復運作。

Akamai發言人惠特曼（Timothy Whitman）表示，公司已修復故障，服務已恢復正常運作。公司將會繼續監察情況，以確保完全緩解影響。Akamai其後發表聲明指，是次網絡中斷不涉及黑客攻擊，為是次事件致歉。

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據悉，是次受波及的企業範圍甚廣，包括航空業如英國航空、金融業如富達投資，及一些知名雲端服務公司等。今年6月雲端服務供應商Fastly因代碼漏洞，導致全球多個大型網站突然癱瘓近1小時。Fastly其後公布調查結指，事故同樣不涉及黑客行為。

責任編輯：李俊儀