【教育股急瀉】富瑞：憂規管範圍或會延伸至K-12　學科類培訓機構業務或被剔出財務報表

▲ 富瑞表示，投資者擔憂情緒已開始出現轉變。

中資教育股周五（23日）午後突然急瀉，新東方 （09901） 更觸發6次「冷靜期」，股價跌幅曾達5成。市傳內地擬禁止學科類培訓機構上市融資，不過消息暫未得到官方證實。富瑞表示，投資者擔憂情緒已開始出現轉變，目前更擔心規管政策範圍將進一步擴大。

新東方6次觸發「冷靜期」股價跌近半，詳見﹕【下一頁】

內地加緊監管民辦學校及培訓機構，富瑞表示，投資者先前較關注，K-9（幼稚園至初中）受影響較大，但目前已開始有更多投資者擔憂，規管範圍或會延伸至K-12（幼稚園至高中）。

規管內容方面，富瑞表示，投資者本身僅憂慮，政策只會削減培訓機構在周末或假期時的課程時間，但以目前來看，投資者更擔心，政府或會考慮將學科類培訓機構非為非營利性機構，有關業務或會被剔出上市公司的資產表以外。

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編輯﹕賴奕羚