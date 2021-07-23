【社交媒體】疫下更多人用社交媒體　Twitter和Snapchat用戶量大增

▲ 疫情下更多人逗留在家中，促使witter和Snapchat用戶量大增。

疫情下更多人逗留在家中，促使部份社交媒體用戶量大增，包括Twitter和Snapchat，帶動兩間公司的收入也有所增加。

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BBC News報道，在截至6月底的三個月內，Snapchat 的每日用戶數量超過了2.93億，超出了分析師的預期，且帶動收入翻了一倍，達到9.82億美元。Snapchat老闆Evan Spiegel表示，第二季度業績實踐了過去四年以來的最高速度收入和用戶增長，反映了Snapchat的廣泛實力。

而Twitter在同期的日活躍用戶超過了2億大關，同比增長11%，銷售額按年增長74% 至11.9億美元，是 Twitter 的廣告收入首次突破 10 億美元大關。

事實上，為了增加品牌競爭力，兩家公司在疫情期間都不斷研新功能，爭取用戶的注意力。例如Snapchat一直致力於研發擴增實境（AR）技術，近幾個月來試驗推出虛擬試穿衣服功能，以增加廣告收入。Twitter目前正開發一個名為「聲音轉換器」（Voice Transformer）的聲音操作功能，為用戶對話增添不同主題的語音效果。

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責任編輯：蘇穎琪

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